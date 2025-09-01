烏國前議長遭槍殺 「俄勢力」涉重嫌

烏克蘭國會議員、前國會議長帕魯比在光天化日下遭槍擊身亡，引發烏國各界憤慨，懷疑此為俄國試圖藉此動搖烏國政局與民心。（歐新社檔案照）

2025/09/01 05:30

澤倫斯基斥「精心策劃的可怕謀殺」 烏國政界控俄意圖動搖政局

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在歐洲各國會商加碼施壓俄羅斯結束戰爭之際，烏克蘭國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）八月卅日在光天化日下遭槍擊身亡，烏國總統澤倫斯基斥此為精心策劃的可怕謀殺，烏國警方則不排除有俄國勢力介入，烏國政壇人士直指俄國意圖動搖烏國政局與民心。

烏國擬再次打擊俄境內目標

烏俄近幾週來都持續攻擊對方能源設施。澤倫斯基卅一日會晤烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）後表示，烏方計畫再次深入打擊俄國境內目標。他在社群媒體X平台發文：「我們將繼續以烏克蘭防衛所需方式積極行動，部隊和資源已準備就緒，新的深入打擊行動也已規劃。」

警方與烏國媒體指稱，帕魯比在當地時間正午之際於烏西城市利維夫（Lviv）遭到槍擊，身中八槍當場死亡。據稱槍手身著疑似外送平台的制服並戴頭盔，犯案後隨即逃離現場。社群媒體上流傳的監視影像顯示，一名拿著黃色外送包的男子埋伏在路邊，伺機尾隨受害人，然後上前靠近開槍射擊。

當地警方表示，槍手身分不明，目前正從多個面向釐清其犯案動機，包括是否涉及境外勢力，強調不排除俄方參與的可能性。烏國政治分析家史維雷達（Zynoviy Svereda）推測，本案可能是俄國情報人員的滲透行動，或烏國內部親俄勢力或反對派所為。

帕魯比立場親歐，曾在反對親俄前總統亞努科維奇的二○一四年「廣場革命」中擔任關鍵角色。烏國國會議員、烏克蘭國家安全委員會秘書柯斯登柯（Roman Kostenko）認為，俄羅斯藉由暗殺烏國政壇要人，來挑起烏國國內不安與對國安體系的不信任。

歐洲各國討論新一波對俄制裁

這起槍擊案發生時，歐洲各國外交部長正在哥本哈根會商，討論迫使莫斯科坐上談判桌的可能措施。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯在會後記者會上表示，應考量所有選項，以充分利用被凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭，「各國部長認同，有必要解決烏克蘭的資金缺口，並追究俄羅斯對戰爭造成的損害。」

由於此為非正式會議，與會各國外長並未承諾採取任何具體措施，但曾討論新一波制裁方案的選項，包括進口禁令與關稅等措施；獲得德國和法國支持、影響與俄國進行貿易的第三方的「次級制裁」，以及加碼打擊規避西方制裁的俄國「影子艦隊」等。至於如何充分利用存放在歐洲、開戰後遭凍結的俄國資產，則遭持有最多俄國凍結資產的比利時反對。

德國總理梅爾茨卅一日坦承，他已準備好面對俄烏戰爭不會在短期內結束的現實，因為戰爭往往以軍事上的徹底失敗，或經濟的全面枯竭為終點，但他並未看到基輔或莫斯科出現這兩種跡象。

