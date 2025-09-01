為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    距離台灣最南端島嶼僅185公里 菲律賓新基地 護台抗中前哨

    菲律賓軍方在巴丹群島省馬哈濤鎮啟用「前進作戰基地」，此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣關鍵一步。（取自菲律賓北呂宋軍區）

    菲律賓軍方在巴丹群島省馬哈濤鎮啟用「前進作戰基地」，此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣關鍵一步。（取自菲律賓北呂宋軍區）

    2025/09/01 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓八月卅日啟用北部巴丹群島省一座「前進作戰基地」，做為菲國武裝部隊「群島防禦」戰略的重要節點，且該基地距離台灣最南端島嶼僅約一八五公里，一旦台灣爆發軍事衝突，將發揮重要戰略作用。

    菲：馬哈濤基地 群島防禦一環

    「菲律賓每日詢問報」指出，該基地位於馬哈濤鎮（Mahatao），北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）稱該基地可增強菲軍保衛北部前線、快速回應安全和天災挑戰的能力。菲國海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）也強調，該基地將提供新的立足點，促使菲軍「比現在更能進一步保衛我們的海域主權」。

    值得注意的是，崔尼代還提到，有近廿萬名菲國公民在台灣工作或生活，台灣的任何衝突都將直接影響菲國，而馬哈濤基地靠近台灣，具有戰略重要性。

    崔尼代指出，馬哈濤基地是菲國更廣泛「綜合群島防禦構想」的一環，「長期以來，菲軍專注於『安內』，現在重心轉向『攘外』」。崔尼代並未指明潛在外敵，但菲國軍方最近在呂宋海峽一帶監控到中國海警船有「異常動態」，中國科研船及航空母艦「山東號」也曾出現在該海峽。

    「美國海軍研究協會新聞」也強調馬哈濤基地對台海安全的重要性，因為巴丹群島雖設有許多軍事哨站，並由海軍陸戰隊駐守，但馬哈濤基地是迄今規模最大的一座。更重要的是，近年的美菲聯合軍事演習已開始納入巴丹群島防衛演訓，美軍也將海馬士多管火箭系統（HIMARS）、陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon），以及反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）部署在菲國北部，包括巴丹群島。

