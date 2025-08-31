謠言終結站》英擬禁止公開展示英格蘭旗? 假新聞
謠言終結站
網傳消息：社群平台流傳一張據稱是英國「每日郵報」的手機版截圖，指英國政府考慮禁止民眾公開展示英格蘭旗，文章並有政治版編輯署名，引發關注。
查證結果：據路透查證，該圖片係偽造。「每日郵報」發言人明確表示從未發布此文章，官網亦無相關內容。事實為英國政府並無此禁令計畫，網傳訊息屬假新聞。
