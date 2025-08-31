美拒發簽證 巴勒斯坦官員恐無緣聯大

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯二〇二四年九月在聯合國大會發表演說。（美聯社檔案照）

2025/08/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕第八十屆聯合國大會將於九月九日開幕，美國國務院廿九日宣布，拒絕向巴勒斯坦自治政府（PA）與巴勒斯坦解放組織（PLO）共八十名官員發放入境簽證，包括預定在大會演說的自治政府主席阿巴斯，引發國際批評，指其違反聯合國「總部協定」與國際法。僅巴勒斯坦駐聯合國代表團不受限制，可正常與會。

美方解釋，此舉是因巴方推動「片面承認」巴勒斯坦國，未有效抵制極端主義，並在國際刑事法院（ICC）與國際法院（ICJ）發起「法律戰」，損害以巴和平前景，為維護國安利益，須追究其責任。然而，巴方強調其在約旦河西岸推動有限自治，與「哈瑪斯」分屬不同體系，否認美方指控。

此舉被視為川普政府與以色列立場高度一致的表現。以色列長期反對建立巴勒斯坦國，並試圖將巴人自治政府與哈瑪斯混為一談。阿巴斯對簽證遭拒表示震驚，強調巴勒斯坦作為聯合國觀察員，其官員應依「總部協定」享入境權利。該協定明定美國不得阻礙各國代表赴紐約聯合國總部，簽證應免費並迅速核發。但美方堅持保有基於安全與外交政策拒發簽證的權力。

聯合國秘書長古特瑞斯發言人回應，將與美國國務院協商，確保符合總部協定。歷史前例顯示，一九八八年美國曾拒發簽證給巴解領袖阿拉法特，迫使聯大移師日內瓦開會。

與此同時，法國總統馬克宏宣布將在聯大期間正式承認巴勒斯坦國，英國、加拿大、澳洲等美國盟友亦表態跟進，遭美方批評。目前在聯合國一九三個成員國中，已有至少一四七國承認巴勒斯坦國。

以色列在國際壓力下曾對加薩市實施「戰術暫停」以利援助，但廿九日宣布該市為「戰區」，加劇郊區攻擊。加薩衛生官員稱，衝突至今已致逾六．三萬人死亡，人道援助仍受嚴重阻礙。

