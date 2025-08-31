為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美外交官「川普上身」惹毛友邦 1週3起

    丹麥外交部日前曾召見美國駐丹麥臨時代表，以了解外傳川普政府派人前往格陵蘭搞認知作戰以破壞丹格關係。圖為今年三月底民眾在哥本哈根的美國大使館前抗議川普政府覬覦格陵蘭。（法新社）

    2025/08/31 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普向來直言不諱、外交上主張「美國優先」，對記者不假辭色，他指派任命的駐外使節或特使也比照效法，以致近日接連出包惹毛友邦，不僅有違外交基本原則與恐損及美中競爭，也暴露出用人唯親的弊端。

    美國外交官惹毛友邦本週三連發，分別是丹麥外交部廿七日召見美國臨時代辦，以了解有報導稱川普政府派人赴格陵蘭搞認知作戰以挑撥格島與其宗主國丹麥的關係；猶太裔的美國駐法國大使庫希納致函馬克宏總統批法打擊反猶太不力，法國外交部為此召見庫希納；以及駐土耳其大使巴瑞克在貝魯特要求記者安靜時，竟批評記者「像野獸」。

    除了巴瑞克已就失言道歉，美國務院對另外兩起事件看似冷眼以對。例如庫希納根本不甩法方召見，最後只好派其他駐法外交官代打上陣；至於美國駐丹麥臨時代辦雖然奉召，但卻爆出華府私下暗酸丹麥小題大作，「丹麥人得冷靜點」。

    此外，不僅是川普回鍋白宮後的現任政府，他首度執政時也頻傳外交官惹議。美聯社指出，部分原因出自美國共和、民主兩大黨的一項慣例，即駐外被當成酬庸，遴選標準不是外交經歷，而是此人的捐款貢獻度與裙帶關係。例如，駐法大使庫希納是川普的親家公（川普長女伊凡卡的公公），駐土大使兼敘利亞問題特使巴瑞克則是川普密友。

    但值此美中國爭奪經濟優勢之際，華府近日與友邦風波不斷之，恐加劇美國與其西方盟友間的緊張關係。挪威智庫「南森研究所」主任紐曼說，川普政府強調美中競爭，而華府的最大優勢之一在於有眾多盟友，北京卻只有一個小弟北韓；而今美國的政策刻意疏離盟友，甚至可能失去這些友邦。

