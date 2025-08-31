中國九三閱兵 美駐中大使預料缺席

南華早報報導，被視為對中強硬派的美國大使龐德偉預料缺席九月三日舉行的中國對日抗戰勝利八十週年閱兵儀式。（彭博檔案照）

2025/08/31 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港「南華早報」廿九日報導，中國九月三日舉行抗戰勝利八十週年閱兵，除缺少主要西方國家領導人，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）也預料缺席。龐德偉為川普親信、對中強硬派，四月聽證會曾呼籲美方採取戰略性的對中政策；任參議員期間支持強化對台承諾的二○一九國防授權法。

南早消息稱，美使館尚不確定是否派其他官員出席。若美方缺席，顯示美中關係較二○一五年終戰七十週年紀念式下降，當時美國國安顧問萊斯曾向習近平表達高度重視中國二戰貢獻，駐華大使博卡斯亦為座上賓。儘管雙方近期持續溝通，貿易關係仍緊張。中副外長馬朝旭廿九日強調，中美應相互尊重、和平共處，但警告對中施壓將以失敗收場。

北京正積極籌備閱兵，屆時將展示新型武器，藉機彰顯全球影響力。六月曾傳出中國有意邀請美國總統川普出席，但分析指川普若成行恐損華府在印太威信，亦可能遭國務卿魯比歐等鷹派勸阻。歐洲多國大使亦討論缺席閱兵，歐洲國家僅僅塞爾維亞總統武契奇與斯洛伐克總理費佐確認出席。

