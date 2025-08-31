美艦穿越巴拿馬運河 委內瑞拉風聲鶴唳

美國海軍巡洋艦伊利湖號29日晚間通過巴拿馬運河。（法新社）

2025/08/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府在向委內瑞拉海岸附近部署一支艦隊後，一艘美國海軍飛彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）廿九日晚間被發現從太平洋端穿越巴拿馬運河，駛向加勒比海，令局勢更加風聲鶴唳。外界質疑，美國「砲艦外交」可能是一場看似緝毒、實則對委內瑞拉總統馬杜羅發動政變的行動。

美國總統川普日前下令七艘軍艦，包括三艘飛彈驅逐艦和至少一艘攻擊型潛艦，載著四千五百名士兵前往委內瑞拉附近海域，官方說法是打擊販毒，但白宮新聞秘書李威特廿八日明確表示，美方認為馬杜羅是「販毒集團的逃犯首領」，而非合法總統，同時美方對馬杜羅的賞金也提高到五千萬美元。然而，華府並未公開威脅準備軍事入侵委內瑞拉。

另一位美國政府官員則推測，這可能是「諾瑞嘉行動」的翻版，意指美國一九八九年派出二．八萬名美軍，抓捕時任巴拿馬獨裁總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）的行動，當時諾瑞嘉也面臨美國的販毒指控。

值得注意的是，此次部隊包含二千二百名陸戰隊員，遠超一般緝毒行動所需，引發疑慮。知情人士推測，美軍可能強行攔截甚至擊沉可疑販毒船隻，或空襲叢林中的製毒據點，甚至針對俄國新建彈藥廠下手。更有傳言指可能動用無人機鎖定馬杜羅，但官員已淡化此說法。

馬杜羅政府強烈譴責美方行動違反國際法，指控美國以緝毒為名行顛覆之實。為因應威脅，委國已向哥倫比亞邊境增派一．五萬安全部隊，並動員逾四百萬民兵，同時派出無人機與艦艇加強領海巡邏。

專家分析，美方是透過軍事極限施壓，試圖逼迫馬杜羅下台，實際入侵可能性極低，行動重心恐仍集中在海上攔截與區域威懾。杜蘭大學學者史邁德指出：「這是典型的砲艦外交，試圖以武力恫嚇促成政權更迭。」

