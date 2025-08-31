擱置邊境爭議 莫迪暌違7年訪中

印度總理莫迪時隔七年再訪中國，出席上合會，於卅日搭機抵達天津。（路透）

2025/08/31 05:30

川普關稅迫使尋求外交突破

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國卅一日於天津舉行「上海合作組織」（SCO）峰會（下稱上合會），國家主席習近平接待逾廿國出席領袖，包括卅日傍晚搭機抵達天津、睽違七年再次訪問中國的印度總理莫迪。「華盛頓郵報」指出，莫迪訪中凸顯出美國總統川普外交政策不但離異部分盟友，也使得對手趨於團結。

削弱美國印太布局

本次上合會是該組織成立以來規模最大的峰會，莫迪此次訪華是繼訪問日本後的東亞行程之一。儘管中印因二○二○年邊境致命衝突導致關係降至冰點，且印度作為全球最大民主國家與美國在印太戰略上緊密合作，但近期美國川普政府對印度商品課徵高達五十％的關稅（含對等關稅與懲罰性關稅），迫使印度尋求外交突破，加速與中國關係緩和。

請繼續往下閱讀...

習近平藉上合組織峰會，試圖凸顯中國在多極世界中的穩定領導角色，並利用各國對川普政策不確定性的擔憂，拉攏包括莫迪在內的領導人。對北京而言，首要目標是向國際社會展示：印度並未追隨美國「圍堵中國」。

自去年十月莫迪與習近平在俄羅斯金磚峰會上時隔五年首度會晤以來，雙方關係已逐步解凍並恢復直航，顯示務實外交正在推進。復旦大學國際問題研究院副院長林民旺指出，印度為反制美國關稅壓力，亟需與中國靠攏；而英國智庫「皇家國際事務研究所」研究員于潔表示，降低印中緊張是中國當前最成功的鄰國外交。

中國更掌握稀土供應鏈優勢，可作為對印度談判籌碼。外長王毅已承諾滿足印度產業對稀土的需求，展現善意。

前美國國家安全會議南亞事務主任福特警告，若中印關係持續改善，可能削弱美國在印太戰略的布局。印度過去在金磚等機制中扮演中美間的緩衝角色，如今北京可能趁勢爭取印度在台灣、美印軍演等議題上保持中立或讓步，將對美國構成戰略風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法