駐烏部隊 川普考慮雇傭兵

2025/08/31 05:30

也提中國維和部隊附和普廷 白宮否認

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國兩份大報近日分別爆料烏克蘭戰後安全保障的可能發展，一是「每日電訊報」報導，美國總統川普正考慮派遣民間軍事公司人員前往烏克蘭，作為長期和平計劃的一部分；另一則是「金融時報」稱川普日前在與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，曾重提俄羅斯當年的主張，即讓中國維和部隊派駐烏克蘭，但遭白宮否認。

協助重建防禦設施 也能保護美企

每日電訊報卅日指出，由於華府不願駐軍烏克蘭，川普刻正與歐洲盟友討論的烏國長期和平計畫中，包括同意以外包方式讓美國民間軍事公司的武裝雇傭兵派駐烏國，可能被部署至前線，協助重建防禦設施、新建基地，並保護在烏克蘭的美國企業。報導稱美國承包商的雇傭兵進駐烏國應能發揮威懾作用，嚇阻俄國總統普廷破壞未來可能達成的停火協議，其最終細節最快可能在本週末公布。

關於使用美國承包商的討論，可追溯至美烏簽署的開發烏國礦產協議。過去在伊拉克和阿富汗已經有美國民間軍事承包商負責建造前線防禦工事和基地的前例，一旦美國承包商進入烏克蘭，將被視為對歐洲國家的重大支持，因為這代表美國實質參與未來的和平協議，讓持有美國護照的人員「踏上地面」。此外，使用民間承包商也能讓川普安撫其「美國優先」（MAGA）支持者對海外干預的擔憂，同時又能宣傳這是一項新的商業合作機會。

此外，金融時報廿九日引述四名消息人士的話說，中國維和部隊派駐烏克蘭之議，最早是由俄羅斯總統普廷提出，日前俄國也曾老調重彈；川普提出此建議，形同附和普廷立場。據稱川普在「雙普會」後於白宮會見澤倫斯基與多位歐洲領袖時提議，邀請中國提供維和部隊以監督長一三○○公里的烏國前線的中立區，作為俄烏和平協議一部分。

川普提議 遭烏國及歐洲各國反對

報導中稱川普提議遭歐洲各國反對，至於澤倫斯基早就表示不接受中國維和部隊，因為北京當局從一開始就沒積極阻止俄羅斯入侵烏克蘭，開戰後又賣無人機助俄攻烏，當年更漠視俄國併吞克里米亞，那有資格擔保烏國日後安全。

但報導中也引述川普政府一名高級官員的說法，直言川普提議中國維和部隊之說是「假的」，因為根本「沒有」相關討論。

