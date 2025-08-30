為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    謠言終結站》川普當著李在明面羞辱尹錫悅? 毫無證據

    2025/08/30 05:30

    網傳消息：南韓社群媒體27日流傳多則貼文，聲稱美國總統川普在白宮會晤南韓總統李在明時，質問「尹錫悅是不是精神錯亂？」並稱川普當面羞辱前總統尹錫悅，是說出「大實話」。

    查證結果：錯誤。法新社查證白宮官方影片發現，川普評論的對象是曾起訴他的前美國特別檢察官史密斯，而非尹錫悅。影片顯示川普插話：「那個特檢是不是叫精神錯亂的傑克．史密斯？」無證據顯示川普辱罵尹錫悅。

