以空襲首都 葉門總理喪命

據葉門媒體報導，武裝團體「青年運動」所支持的總理拉哈維，在廿八日以色列的空襲行動中喪命。（路透）

2025/08/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列廿八日空襲葉門首都沙那，當地媒體報導，「青年運動」支持的總理拉哈維在攻擊中身亡。反青年運動媒體稱，拉哈維與親信於沙那巴耶山城寓所遇襲喪生。他自去年八月出任青年運動掌控的北葉門政府總理，主要負責行政而非軍事。葉門安全網站「防線」指出，數名青年運動政府高階官員亦疑在同場空襲罹難。

「以色列國家新聞」（Arutz Sheva）稱，此次行動鎖定青年運動高層會議，疑似由軍事領導層與政府部長出席，以方評估為成功打擊，擊斃目標可能包括青年運動國防部長與早前受傷的參謀長。英國「每日電訊報」引述以國官員稱，以情報顯示十名青年運動部長將聚集聽取領導人馬立克．胡希演說，但胡希本人並未現身。

此前廿四日，以色列軍方已出動十架戰機轟炸沙那總統府、軍事設施、發電廠及石油公司等要地。此次再襲前，以軍才兩度攔截青年運動無人機。

衝突升高源於廿二日青年運動向以色列發射搭載多重彈頭與集束炸彈的新型飛彈，雖被攔截，但大幅增加以防空系統負荷。該型飛彈需更多攔截器才能防禦，對以色列構成新挑戰。以國專家認為葉門是伊朗武器測試場，新型飛彈或改變戰場態勢，一枚分離彈頭可能需動用約八枚攔截器方能全面摧毀。

