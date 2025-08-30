為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日2026國防預算再創新高 著重大型無人機

    日本防衛省廿九日提出二○二六會計年度預算要求，總金額達再創新高八．八兆日圓。圖為日本今年六月在北海道試射「八八式陸基反艦飛彈」。（法新社）

    日本防衛省廿九日提出二○二六會計年度預算要求，總金額達再創新高八．八兆日圓。圖為日本今年六月在北海道試射「八八式陸基反艦飛彈」。（法新社）

    2025/08/30 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本防衛省於廿九日提出二○二六年度預算要求，金額達八．八兆日圓（約一．八三兆台幣），創歷史新高，主要聚焦大幅提升無人機儲備，以應對「嚴重加劇的安全環境」。此數字已超過去年二○二五年防衛預算八．五兆日圓要求及同年底內閣批准的八．七兆日圓，並使各部會合計預算連續五年突破一一○兆日圓，達一二二兆日圓。

    防衛省官員說，新會計年度的國防預算要求金額再創新高，反映出日本周遭安全環境的緊張情勢嚴重加劇。

    八．八兆日圓中，包括三一三○億日圓，用於研發各類無人機，較以往增兩倍。計畫引進部署大型無人機「海上衛士」（Sea Guardian），預計於二○二七會計年度在九州鹿兒島的鹿屋空軍基地及青森八戶海上自衛隊基地部署約十架。無人機將整合至「SHIELD」海岸防禦系統，結合空中、海上與水下無人機來防衛海岸，預計二○二八年三月前完成。

    此外，根據「共同社」，防衛省廿九日宣布，研發中的國產「十二式陸基反艦飛彈增程改良型」，將於明年三月前後部署於九州熊本市的陸上自衛隊健軍基地的第五地對艦導彈連隊，射程約一千公里，北韓與中國沿岸都會落在射程內，強化西南地區的防衛力。

