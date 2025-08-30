南韓前第一夫人金建希收賄被起訴

南韓前第一夫人金建希廿九日遭獨立檢察組以涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」等罪名起訴。（美聯社）

2025/08/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓獨立檢察組（下稱獨檢）廿九日宣布，以涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」所規定的斡旋受賄罪，起訴南韓前第一夫人金建希，是南韓史上首名被起訴的第一夫人。在前總統尹錫悅已於一月以涉嫌帶頭發動內亂遭起訴情況下，寫下首次前元首伉儷同遭起訴紀錄。

「韓聯社」報導，金建希被控訴的罪嫌包括二○○九至一二年間，與德意志汽車前負責人及其他親信操縱公司股價，藉此非法獲利八．一億韓元（約一九五五萬台幣）。

二二年總統初選前，與尹錫悅一同收受由政治掮客明泰均提供的價值二．七億韓元（約六五一萬台幣）免費民調，換取所屬政黨「國民力量」提名前議員金映宣參加該年國會補選。

另外，金建希還涉嫌在二二年透過南韓統一教成員收取價值約八千萬韓元（約一九三萬台幣）的鑽石項鍊、名牌包等奢侈禮物換取商業利益。

金建希十二日遭逮捕後，期間接受五次訊問，對絕大部分問題行使緘默權。正式起訴後，金建希的拘留期可延長至六個月。金建希透過法律團隊發表聲明，會持續誠心接受獨檢對任何指控的訊問，對於自身處境造成民眾擔憂感到遺憾和愧疚。

前總理韓悳洙也被起訴

同日，獨檢宣布以涉嫌協助內亂發起者、偽造公文、違反「總統檔案管理法」及使用造假公文等數件罪名，起訴前國務總理韓悳洙。

獨檢表示，尹錫悅去年十二月三日發布緊急戒嚴令時，韓悳洙「即使明白總統會違背人民的基本權利並踐踏憲法秩序」，非但沒有阻止，反而予以協助，於宣布戒嚴前提議召開國務會議，替戒嚴合法化。

另外，韓悳洙還涉嫌在戒嚴文件起先存在法律瑕疵情況下，事後重編並將其銷毀，以及在憲法法院作證時，稱事前並不知道有戒嚴令文件，涉嫌做出虛假陳述。

前國務總理韓悳洙同日被以協助前總統尹錫悅發動內亂等罪名起訴。（美聯社）

