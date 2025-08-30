不到一年 泰國連兩任總理被解職

貝東塔記者會後她搭車離開總理府所在地的政府大樓，向外界揮手道別。（路透）

2025/08/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國憲法法院廿九日裁定解除總理貝東塔職務，理由是她在處理泰柬邊境爭議時違反道德標準，立即引發政壇動盪。這是一年內第二次有總理遭免職，前任總理賽塔去年亦因道德爭議下台。

憲法法院認定貝東塔違反道德標準

貝東塔是前總理塔克辛之女，去年上任。她因一通與柬埔寨前總理韓森的私人通話外洩，已於七月一日遭法院暫停職務。兩人討論邊境緊張時，她稱韓森為「叔叔」，並將泰國軍方指揮官形容為「對手」，引發反對派批評為貶損國家尊嚴。事件導致執政聯盟分裂、泰柬關係惡化，爆發數十年最嚴重軍事衝突，造成逾四十人死亡，三十萬邊境居民流離失所。

請繼續往下閱讀...

憲法法院九名法官一致認定，貝東塔言行損害人民信任，「將個人利益置於國家利益之上」，造成民眾懷疑她偏袒柬埔寨，違反憲法規定的「誠信」與「道德操守」。法院宣布，總理任期自七月一日停職起即告終止。

貝東塔在判決後表示，她已盡力維護國家利益，並以和平方式解決危機，「不是為了個人，而是為了人民福祉，包括平民與士兵的安全」。

泰國政局廿年來長期在塔克辛家族與保守派軍方、王室勢力間拉鋸。貝東塔是塔克辛創建政治勢力中第六位被憲法法院免職的總理。塔克辛本月稍早才獲法院宣判無罪，洗脫侮辱王室罪名。

前司法部長猜卡盛獲提名

貝東塔所屬的「為泰黨」稍後宣布，將提名前司法部長猜卡盛為新任總理候選人。現年七十七歲的猜卡盛政治經驗有限，風格低調。有分析認為，保守派欲推動提前大選，或視他為各方能接受的過渡人選，但他難以推動重大改革或振興停滯的經濟。

今年六月抗議貝東塔而退出執政聯盟的第二大黨「泰自豪黨」同日宣布，正與最大在野黨「人民黨」等其他政黨協商組閣，且已同意人民黨黨魁納塔蓬所提條件，若組成政府，將推動修憲、處理與柬埔寨的邊境爭議，並在四個月內解散國會。泰自豪黨黨魁阿努廷是目前五位具總理候選資格者之一。

被憲法法院免職的泰國總理貝東塔（圖中）在曼谷召開記者會，強調她並非為個人利益與柬國前總理韓森通話，而是為了國家與和平。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法