中國洗錢集團 5年經手逾9兆

美國財政部指控中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構替墨西哥販毒集團洗錢。圖為中國銀行位於北京市的一家分行。（路透檔案照）

2025/08/30 05:30

透過美國金融機構 幫墨國毒梟搬錢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部金融執法機關「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）廿八日指出，中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構進行約三一二○億美元（約九．五四兆台幣）的可疑交易，其中包括替墨西哥販毒集團洗錢，敦促美國金融機構保持警惕，尤其是中國護照持有人，避免捲入相關騙局。

英國「金融時報」指出，FinCEN 表示，自二○二○年一月至二○二四年十二月，收到逾十三萬七千份與中國洗錢網絡相關的可疑交易通報，金額高達三千一百二十億美元。墨國販毒集團常利用自稱學生、家庭主婦或退休人士的「錢騾」（money mules）搬運資金，積累大筆來歷不明的財富。由於墨國打擊毒品交易、限制美元存款，毒梟便轉向與中國洗錢集團合作。

請繼續往下閱讀...

芬太尼需求激增 助長洗錢網壯大

過去十年，美國鴉片類止痛劑「芬太尼」需求激增，加上中國公民為規避北京的嚴格資本管制，助長了中國洗錢網路的蓬勃發展。這些網路分布於美、中、墨三國，由中間人透過複雜外匯交易洗錢：向美國毒販收取美元，在墨國以披索支付，同時收取中國公民的人民幣。許多芬太尼的前導化學品自中國出口，運往墨國太平洋沿岸港口，再由兩大販毒集團「哈里斯科新生代」（Jalisco New Generation）與「西納羅亞」（Sinaloa）接手。

美國總統川普已將中墨貿易問題列為優先，並嚴厲打擊芬太尼流入美國。墨國刑事律師伊蘭卡茲表示，FinCEN警告「既有政治角度，也有執法角度」，恐加劇對中國市場的不信任。今年二月，美國將八個拉美販毒集團列為恐怖組織，打開軍事行動的大門；六月更制裁三家疑涉毒的墨國銀行，引發墨國金融界恐慌。

在更廣泛的緊張局勢下，美國長期難以協調美、中、墨三方合作應對芬太尼氾濫。川普持續向墨國總統薛恩鮑姆施壓，要求允許美軍在反毒戰中扮演更大角色，並批評她因懼怕販毒集團而裹足不前。薛恩鮑姆上任後雖擴大逮捕與緝毒行動，北京也聲稱加強管制前導化學品，但中國駐墨大使曾直言，美國是將本國問題歸咎於中國。

金融機構須警惕中國護照持有人

FinCEN 建議美國金融機構關注中國護照持有人是否有異常跡象，例如資金流與申報職業、收入不符；或出示印有相同照片、卻簽發年份相差數年的護照與簽證。FinCEN總監賈奇強調，中國為販毒集團洗錢的網路「遍布全球、無孔不入，必須予以摧毀」。她指出，這些集團除了替墨國毒梟服務，亦涉入美國境內及全球多條地下資金管道，對金融安全構成嚴重威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法