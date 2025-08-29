謠言終結站》加拿大拒承認巴勒斯坦國? 網路謠言
謠言終結站
網傳消息：社群媒體流傳「加拿大總理卡尼臨時拒絕承認巴勒斯坦國」訊息，指其立場反覆。相關訊息源自以色列國家新聞網的快訊截圖 。
查證結果：不實。法新社查證發現，加拿大政府已於7月30日宣布將於9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並未改變計畫。總理辦公室8月26日明確回應立場不變。謠言起因於卡尼與德國總理梅爾茨聯合記者會，後者表態不承認巴勒斯坦國。
謠言終結站
