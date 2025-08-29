普廷金正恩 中國93閱兵同台

北韓領導人金正恩將出席9月3舉行的抗日勝利80週年閱兵儀式，為金正恩罕見出席多邊外交活動。圖為金正恩2023年9月訪問俄羅斯遠東地區。（美聯社檔案照）

2025/08/29 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國將於九月三日舉行對日抗戰勝利八十週年閱兵儀式，官方所發布的廿六個與會國家領袖名單中，除了俄羅斯總統普廷，也包括北韓領導人金正恩。這是金正恩六年多來首次訪中，應是其掌權以來參加過最大規模的多邊外交活動。

中國廿八日所公布的廿六國領袖名單，還包括越南國家主席梁強、印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華、伊朗總統裴澤斯基安與古巴總統迪亞斯等。西方主要國家領袖皆無人出席，但有比利時前總理勒德姆和義大利前總理達勒瑪等前政要參加。歐盟廿六個成員國中僅有斯洛伐克總理費佐出席。另外，日本前首相鳩山由紀夫、韓國國會議長禹元植也將與會。

請繼續往下閱讀...

「華盛頓郵報」指出，在川普總統提出有意與金正恩會面想法的三天後，金正恩決定和普廷一起出席北京閱兵，展現對西方主導的全球秩序的蔑視。「英國廣播公司」（BBC）新聞網分析，中國國家主席習近平藉此次閱兵與外交安排，不僅強化與俄國、北韓的戰略協調，更向美國釋出明確訊號：在處理朝鮮半島與烏克蘭等重大國際危機時，「繞過中國」將難以達成持久協議。

首爾北韓大學院大學校長梁茂進指出，金正恩參加中國的勝利日閱兵頗不尋常，或許是首次現身在領袖人數如此之多的集會中，認為金正恩將尋求擴展自身的全球地位。

北京是平壤的傳統盟友，習近平與金正恩也在二○一八、一九年數度會面。兩國關係從二○開始因中方遣返北韓勞工等議題降溫。在此期間，平壤開始與莫斯科發展緊密軍事關係，更提供數量可觀的軍事裝備和部隊支援俄羅斯侵略烏克蘭。新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝指出，外界已有平壤過度靠攏莫斯科損害北京利益的論述，認為金正恩出席凸顯了與中國的關係仍然強健。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法