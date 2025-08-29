俄無人機情蒐 飛越德境內軍援路線

烏俄戰爭爆發後，德國成為支援烏克蘭武器和人員訓練的重要管道。圖為停放於德國東北部克利茨陸軍基地的豹1A5戰車，也是烏國士兵維修保養訓練地點。（路透檔案照）

2025/08/29 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」廿八日引述美國、西方官員說法，俄羅斯或其代理人正利用偵查無人機飛越美國及其盟友在德國東部的軍事物資運輸路徑，所蒐集到的情報可用於強化莫斯科的破壞行動並協助在烏克蘭境內的俄軍作戰。

據專家和西方情報官員說法，烏俄戰爭爆發後，莫斯科透過破壞行動試圖削弱歐洲對基輔的支持。這些行動已導致英國倉庫失火，挪威水壩受攻擊及波羅的海海纜遭切斷等。不過，俄國的破壞行動在去年達高峰後於今年大減，原因包括歐洲危機意識升高，美歐情報組織加強防範，以及今年為終戰展開一連串外交協商，促使俄國在談判期間謹慎行事。

據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）三月的報告，俄國在歐洲的攻擊行動於二二至二三年間增加三倍，二三至二四年增加二倍，但今年上半僅有四件認證由俄羅斯從事或試圖進行的破壞行動。

研判由俄或代理人操控

德國「經濟周刊」報導，飛越軍事物資運輸路線的無人機主要活動於東部圖林根地區，部分為伊朗製造，可能從波羅的海船隻起飛。為應對威脅，德國正加強軍事基地的反無人機系統。美方雖證實俄方無人機活動，但無法追蹤來源，研判由俄或其代理人操控。

CSIS的國防專家瓊斯指出，此類飛行是明確的間諜行動，旨在掌握援烏武器的生產與運輸情報，協助俄軍預判對手裝備。若俄未來加劇破壞行動，這些情報也可能被應用於襲擊。

知情人士透露，美國情報機構向歐洲提供潛在破壞行動情報，包括警告德國有人企圖利用中轉貨機運送炸藥或縱火裝置，導致三名烏克蘭人於五月在德國、瑞士被捕。

