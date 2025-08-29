北京撒錢 干預菲2028總統大選

菲律賓媒體報導，一個資金雄厚的中國間諜網遍布菲國各地，意在影響二○二八年的菲律賓總統大選。圖為菲國總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓媒體報導，菲國一名安全分析師廿八日證實，一個資金雄厚的中國間諜網已遍布從巴丹群島到蘇祿的菲國各地，意在影響二○二八年的菲律賓總統大選。在此同時，菲律賓、澳洲與加拿大廿七日在有主權爭議的南海黃岩島外海舉行模擬遭遇空中威脅的演習，明顯劍指中國。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩說，由於南海（菲稱西菲律賓海）主權爭議與非法博奕等一系列問題，中國在菲的間諜活動始終活耀；他預期中諜會試圖影響菲國總統大選的結果。卡貝薩說：「這也是在賭誰會成為我們的總統，中國會投入大量競選資金來影響我們的外交和安全政策。」

共諜滲透 無所不在

卡貝薩說，中國臥底特務已試圖滲透菲國武裝部隊與海岸警衛隊等重要機構；部分共諜會說菲律賓話，有時還會參與菲國華人社區以便融入重要單位。此言與菲國參議員稍早指稱的共諜無所不在不謀而合。

卡貝薩說，由於資金雄厚，共諜網十分廣泛；再者，菲中關係充斥高度不信任，中方自然會派間諜潛伏；問題在於菲國間諜法過時，呼籲嚴審有意加入由志願者組成的菲律賓海岸防衛隊輔助隊的人員。

另一方面，澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」、加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」，與菲律賓海軍巡防艦「黎薩號」，廿七日在黃岩島以東海域進行演習，目標為提升參演方對抗模擬空中威脅的能力。此為歷時十五天、將於廿九日結束的菲澳聯合軍演「波浪」（Alon）的最後幾項活動。

共軍此前在該區採取危險動作，試圖驅離菲律賓飛機與船艦；但菲國軍方僅稱廿七日在黃岩島以東舉行的聯合軍演已安全落幕，並未提到遭遇中國海警、海軍與疑似民兵船隻。

