    國際

    雙普會後最大空襲 英歐基輔辦公室被炸

    俄軍廿八日凌晨的夜襲波及歐盟辦事處與英國文化協會的辦公室，導致文化協會辦公室前的馬路上佈滿殘骸碎片。（路透）

    俄軍廿八日凌晨的夜襲波及歐盟辦事處與英國文化協會的辦公室，導致文化協會辦公室前的馬路上佈滿殘骸碎片。（路透）

    2025/08/29 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯廿八日凌晨對烏克蘭首都基輔發動開戰三年多來規模第二大，也是「雙普會」後規模最大的攻擊，造成至少十八死、四十八人傷，其中包括四名兒童。此次襲擊罕見地波及市中心，並導致歐盟與英國外交機構受損，引發國際社會強烈譴責。

    儘管美國總統川普力促俄烏結束戰爭，俄國仍持續攻擊，廿八日就發射六二九架無人機與包括「匕首」高超音速飛彈在內的卅一枚各式飛彈襲擊烏國各大城市，但以基輔為中心。

    直擊市中心 近百棟建築受損

    美聯社指出，基輔十個行政區有卅三處地點遭直接擊中或受碎片波及，近百棟建築受損，購物中心、住宅大樓與鐵路設施嚴重受創，現場宛如戰區。此次襲擊是俄軍少數成功穿透首都防空系統、直擊市中心的案例。

    影片顯示，基輔市區一棟建築在當地時間清晨於相隔不到廿秒內連遭兩枚飛彈擊中。九死一生的生還者逃出來後滿臉鮮血，友人暫時失去聽力；另有人抱怨俄軍炸的根本是住宅區。

    烏國總統澤倫斯基痛批該攻擊是「可怕與蓄意殺害平民」，斥責俄國「選擇飛彈而非談判桌」，呼籲挺烏盟友對俄羅斯祭出新制裁。

    夜襲受災戶還包括歐盟代表團位於基輔的辦公室，因爆炸衝擊波嚴重受損，所幸無人傷亡；此外，英國文化協會在烏克蘭的辦公室也受損。包括歐盟執委會主席馮德萊恩、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏等皆出言譴責俄國，其中才與澤倫斯基以及川普通電的馮德萊恩說，必須要讓普廷坐上談判桌以確保烏國的永續和平。

    面對國際抨擊，俄國防部聲稱此次行動針對烏克蘭「軍工複合體」，包括軍用機場與國防企業，「所有目標均被擊中」。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄軍是在執行任務，但俄國仍然有興趣繼續談判進程，以便透過政治與外交手段來實現目標。

    烏克蘭首都基輔一棟公寓在廿八日凌晨的俄軍夜襲中被炸出一個大洞裂成兩半，搜救人員事後在仍冒著煙的瓦礫堆中搜尋。（路透）

    烏克蘭首都基輔一棟公寓在廿八日凌晨的俄軍夜襲中被炸出一個大洞裂成兩半，搜救人員事後在仍冒著煙的瓦礫堆中搜尋。（路透）

