    美2025國防戰略草案 凸顯台灣地位

    美國國防部「2025年國家國防戰略」草案已定稿，內容大量參考副總統范斯的演講訪談，凸顯范斯對外交和國防政策的龐大影響力。（法新社）

    美國國防部「2025年國家國防戰略」草案已定稿，內容大量參考副總統范斯的演講訪談，凸顯范斯對外交和國防政策的龐大影響力。（法新社）

    2025/08/29 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕據中央社報導，日本「日經亞洲」引述消息人士指出，美國國防部已完成「二○二五年國家國防戰略」（2025 National Defense Strategy）最終草案內容大量引用副總統范斯的公開言論，展現范斯在國防與外交政策上的罕見影響力。此外，報告也深度承襲國防政策次長柯伯吉的戰略思想，明確點出台灣在印太區域的關鍵戰略地位。

    這份約八十頁的文件，作為五角大廈最高層級戰略指導方針，決定美軍可同時應對的衝突規模，並規劃預算、兵力部署與軍事現代化方向。

    大量引用范斯言論主張 影響力明顯

    范斯主張「克制外交」，強調限縮美國全球軍事干預、要求歐洲承擔自身防務，並淡化俄羅斯威脅，警告歐洲正遠離自身價值觀，稱「歐洲永遠成為美國附庸不利雙方」。副總統深度介入國防戰略，過去僅見於布希時期的錢尼，當時其幕僚團隊在決策中扮演主導角色。

    另一方面，柯伯吉作為「優先派」代表，主張應集中資源應對中國挑戰。其在二〇二一年著作「拒止戰略」書中指出，若中國成功併吞台灣，將引發骨牌效應，徹底動搖印太區域權力平衡，直接威脅美國安全與繁榮。他明確將台灣定位為中國區域野心中最脆弱卻也最具戰略價值的目標。

    國防政次「拒止戰略」集中資源抗中

    儘管柯伯吉在國會提名聽證會上曾表示台灣非美國「生存利益」，但據悉新版仍將強調台灣的戰略地位。其核心構想「拒止戰略」，旨在聯合盟友建立強大嚇阻力量，使中國對台動武在物理上不可行、或代價高昂至無法承受。

    官員指出，二○二五年年戰略有四大核心支柱：保衛本土、嚇阻中國、加強與盟邦及夥伴的責任分擔，以及振興國防工業基礎。此架構融合范斯的「戰略收斂」與柯伯吉的「中國優先」思維，反映川普政府第二任期的整體防衛方針。

    國防部長赫格塞斯已要求柯伯吉於八月卅一日前提交草案，經審核並與白宮國安會協調後，預計秋季公布戰略摘要，多數內容列為機密。赫格塞斯在備忘錄中強調，戰略是確保國防部遵循總統決策的核心文件，重申「美國優先」與「以實力追求和平」主軸。此顯示美國對大國競爭的戰略持續深化，台海穩定已成印太乃至全球安全關鍵。

