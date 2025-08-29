牽制中國 日9月軍演試射「泰風」

英國皇家海軍旗艦「威爾斯親王號」航空母艦廿八日轉泊東京國際郵輪碼頭，為二戰後英國航艦首度停靠東京港，日本防衛相中谷元（圖中）、英國國防大臣希利（右五）與英國駐日大使隆巴頓（著紅衣者）一同出席歡迎儀式，並與「威爾斯親王號」合影留念。(歐新社)

首度部署 選在岩國基地 美日演習訓練

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊預定九月舉行規模破紀錄的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習，日媒報導，演習中美軍將在岩國基地進行中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）的部署訓練。這也是「泰風」首次在日本部署，意在牽制中國。

日英防相會談 重申台海和平重要性

另外，日本防衛相中谷元廿八日與來訪的英國國防大臣希利舉行會談，並首次發表日英聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖。聯合聲明並著眼於中國日益 活躍的軍事行動，呼籲克制任何破壞和平的行為。

希利此行配合英國航艦「威爾斯親王號」停靠日本。「威爾斯親王號」十二日抵達神奈川橫須賀美軍基地，廿八日轉泊東京國際郵輪碼頭，這是二戰後英國航艦首度停靠東京港。日媒解讀，此舉彰顯日英深化「準同盟」關係，並展示英軍在遠東的作戰能力，以制衡中國海上擴張。

「泰風」預計美日演習後撤離

「泰風」為美軍Mk-41艦載垂直發射系統的陸基版本，可發射射程二千公里的戰斧巡弋飛彈與標準六型飛彈。去年美菲「盾牌24」演習期間，美軍首次將「泰風」部署於鄰近台灣的呂宋島，且演習後並未撤離，引發中國不滿。此次日美「堅毅之龍」演習，範圍涵蓋北海道至九州及西南離島，先前已傳出美軍將把新型反艦與防空系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）及「整合防空系統」（MADIS）部署於沖繩縣石垣島，如今又新增「泰風」訓練，形同把菲律賓演習的先進武器全數搬到日本演練，不過「泰風」預計訓練後撤離。

英航艦打擊群 將轉往南韓釜山

另一方面，英國「威爾斯親王號」打擊群十二日抵日，經休整與補給後，將於九月二日離開，部分艦艇已先行前往南韓釜山，「威爾斯親王號」也將參加英韓聯合軍演。這是英國航艦第二度訪日，靠港前日美英曾舉行聯合演訓，美英F-35B戰機並登上日本海上自衛隊「加賀號」進行跨艦操作。本月廿三日，日本首相石破茂更登上「威爾斯親王號」，創下日相首次登艦紀錄，象徵日英與美深化「準同盟」合作。

希利廿八日亦拜會首相石破茂，並與中谷會談。他上月訪澳洲時已公開表示，若台海爆發衝突，英國準備好在太平洋投入戰鬥，當時引發國際關注。此次訪日時再度強調，英國將與日本合作，共同維護印太和平穩定。

英國航艦首度停靠東京港，日本防衛相中谷元（上圖左）、英國國防大臣希利（右）一同出席歡迎儀式。（路透）

