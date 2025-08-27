曾參加小英僑宴 台裔美議員遭中惡整落選

曲怡文 （中央社檔案照）

2025/08/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕同鄉會等團體已成為中國駐紐約領事館干預當地各級選舉的工具，這些組織大力扶植親中共的候選人，封殺反對北京的政治人物。在紐約市，一名出席台灣總統蔡英文僑宴的州參議員因此落選。

中共利用同鄉會扶植候選人

紐約時報廿五日刊出題為「中國如何影響紐約各級選舉」（How China Influences Elections in America’s Biggest City）的長篇調查報導，指出有證據表明，若干華裔團體為紐約的候選人背書或籌款，其中至少有五十三個組織與中國有聯繫，界定標準為公開宣傳北京當局的政治議程、在中國與中共黨員會面，或與中國領事館廣泛互動，其中又至少有十九個註冊慈善機構無視禁止參與選舉活動的規定。

紐約逾53華裔組織與中國有涉

報導指出，這些團體多半為所謂的「同鄉會」，其成員往往來自中國的同一個城市或省分。許多同鄉會已成為中國領事館的得力工具，領事館官員拉攏他們，讓他們去恐嚇那些支持台灣，或跨越北京其他「紅線」的政治人物。

例如，前總統蔡英文二○二三年三月過境紐約時，時任紐約州參議員曲怡文（Iwen Chu）出席僑宴，卻在隔年選舉時付出代價，被親中組織支持的候選人擊敗。社區領袖指出，來自台灣的曲怡文原本很受歡迎，若未參加這場僑宴，絕對可以連任。

僑宴結束後，中國外交官邀請一些同鄉會成員前往領事館，詢問曲怡文對台灣獨立的立場。不久後，曲怡文收到中國領事館來函，要求她與副總領事會面，討論「紐約與中國的合作」。二三年四月，曲怡文與副總領事會面，對方聲稱對曲怡文參與該場僑宴不滿，向曲怡文施壓。

二四年二月，北京在紐約的頭號權力掮客、美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊，開始關注與曲怡文競爭的共和黨候選人—香港出生的前陸戰隊員陳學理（Steve Chan）。黑道出身的陳善莊曾在蔡英文過境紐約時發動抗議，指稱蔡英文為「賣國賊」。

在取得陳學理對香港和台灣應該「維持現狀」的看法後，陳善莊在同鄉會活動上，表態支持陳學理，曾力挺曲怡文的社團領袖，也紛紛轉向陳學理。去年十一月，陳學理輕鬆擊敗曲怡文。中華公所前主席於金山表示，中國領事館「動員一些布魯克林的團體來抵制曲怡文」。

