阻中國人鑽漏洞「潤日」 投資金額漲6倍

2025/08/27 05:30

日本經營管理簽證 原只需103萬 10月調為621萬以上 至少需聘1員工 增學經歷門檻

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日本為了引進外國創業者，規定外國人只要投資五百萬圓（約一○三萬台幣），就可以拿到「經營管理簽證」，但這項制度遭到濫用，成為外國人取得日本永久居留權的大漏洞。這項議題在這次參議院大選中成為議論焦點，日本出入國管理廳廿六日公布修正案，將把資本額從現行的「五百萬圓以上」大幅調升至「三千萬日圓（約六二一萬台幣）以上」，並提高經營者學經歷等門檻。

廿六日公布的修正案除了提高資本額外，也將雇用「至少一名全職員工」列為必要條件。此外，對於申請人的學經歷也設有門檻，必須具備「三年以上的經營管理經驗」，或「相當於碩士的經營管理相關學位」。申請人還必須提交經由中小企業診斷師等專家審核的創業計畫。不過，創業領域依舊不設限制，也沒有規定日語能力。這項修正案將在公告後，預定十月中旬開始實施。

日本為鼓勵外國人投資與在日創業，二○一五年修改「出入國管理及難民認定法」，將原有的「投資經營簽證」放寬為「經營管理簽證」，取消外國資本限制，只要滿足「資本額在五百萬圓以上」或「雇用兩名以上全職員工」的其中一項條件，並在日本境內設有辦公地點，即可獲得最長五年的居留資格。

社長不懂日文、空殼公司頻傳

透過這項制度取得日本居留資格的外國人逐年增加，截至去年底，共有四萬一千六百多人取得「經營管理簽證」，其中半數約兩萬一千七百多人為中國籍，尤其是在二○二二年武漢肺炎（COVID-19）疫情解封後，許多中國人以這種方式成功「潤日」，很多中文社群平台還有教戰守則，坊間甚至出現中國人經營的代辦公司。

許多「潤日」的中國「社長」經營民宿，部分可能只是空殼公司。由於日本簽證審查並不嚴格，只要連續三年持有經營管理簽證，即可進一步申請永住簽證。這些「社長」多半不會說日語，真正目的也未必是要在日本創業。

經營管理簽證的發放過寬鬆，早就受到自民黨國會議員有村治子、片山皋月和參政黨代表神谷宗幣等人關注。有村今年六月在國會示警，認為這將成為外國人輕易移民日本的路徑。片山主張應加入日語能力檢定；神谷則指出，已有案例顯示，取得簽證的外國人在日本接受高額醫療服務之後，欠費落跑。

今年七月參院大選時，外國人問題成為選戰焦點，「經營管理簽證」的漏洞受到更多人重視，迫使日本政府不得不加緊修改規定補漏。

