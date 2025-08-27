川普︰手握摧毀中國的王牌

（美聯社檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿五日在白宮接待南韓總統李在明期間，談及與中國關係，尤其是關鍵稀土貿易時再次展現強勢態度，稱中國必須確保美國的稀土磁鐵供應，否則將面臨多達百分之兩百關稅。

川普搬出關稅要求中國確保稀土磁鐵供應，「我們擁有更強大的東西，那就是關稅。要是我們想課徵百分之一百或是兩百關稅，我們就不會和中國有任何貿易往來」、「若非得如此，我們沒問題」。

200％關稅要脅中國 確保稀土供應

川普上任後隨即展開與中國的貿易對峙，美國對中國施加一四五％關稅，中國回敬一二五％報復關稅，並以其所掌握全球九成稀土加工產業鏈作為應對華府籌碼，四月中止向美出口稀土產品。

五月雙方在瑞士經貿高層會議後，宣布大幅降低關稅幅度，美對中課徵卅％，中對美收取十％，並同意恢復稀土交易。兩國本月暫緩重啟高額關稅九十天直到十一月十日。

川普讚許中國看出稀土對汽車、電子產品和國防產業的重要性，迅速建立挖礦與加工事業體。但從國防安全觀點來看，美國如今也大幅投入稀土磁鐵領域中，且「我們有強大的東西，那就是波音飛機和飛機零件」。

川普提到，由於中方先前的稀土磁鐵政策，美國中斷提供波音零件，使得對方的兩百架飛機無法使用，直到解禁後才讓中國飛機得以飛行。

川普還聲稱手中握有「摧毀中國」的王牌，「我們有令人難以置信的籌碼，我不想打出這張牌，我這麼做會摧毀中國」，但沒有進一步說明。

「彭博」指出，獲五角大廈資助的美國唯一稀土生產商「MP Materials」預計今年下半啟動稀土磁鐵商業生產，但在二○三○年產能擴大前運作規模有限。

川普重申與中國國家主席習近平的交情，兩人近期有過通話，透露可能在今年或不久後出訪中國。

北京諮詢公司「胡同研究」創辦合夥人封楚誠表示，若缺少與美國的長期協議，中國的商業信心便無法真正恢復。

「南華早報」指出，川普政府對其他大型國家或安全盟友施加高額關稅，對中國態度相對和緩，然而，川普對中國發表的最新關稅言論，或許會被北京解讀為關稅威脅仍未完全消除。

另外，川普政府先前大力打擊以中國為主的外國留學生群體，但川普當天在白宮告訴記者，「我聽聞許多關於我們不讓他們（中國）學生進入美國的消息。我們會允許他們的學生入境」，「六十萬學生。這非常重要。但我們會和中國和睦相處」。在疫情前中國約有近三十七萬學生在美留學，目前約有廿七萬，如果川普所說的六十萬數目成真，將創下留學人數新紀錄。

