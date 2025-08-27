李在明做足功課 躲過「澤倫斯基時刻」

李在明（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普廿五日在白宮接待來訪的南韓總統李在明，他在會面前突然發文質疑南韓的「肅清或革命」，但在這場備受矚目的「川李會」上並未再次提起，也避開台灣等敏感議題，兩人最終順利完成一場沒有意外的高峰會，讓李在明驚險躲過所謂的「澤倫斯基時刻」（Zelenskiy moment）。

讚美川普 避敏感議題

李在明在會後表示，他在會前做足功課，包括閱讀川普著作「交易的藝術」（The Art of the Deal），體會到自詡談判高手的川普，可能會提出對手難以接受的條件，做為一種談判技巧，但在最後階段，「他不會得出一個不合理的結論」。

官員與分析家指出，這場高峰會是川普與李在明的首次會晤，韓方最擔心的場景，就是有如今年二月造訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，意外遭到「突襲」，演變成與川普爆發激烈口角，令全球為之瞠目結舌。

為了避免澤倫斯基的災難場面重演，李在明一坐下就展開魅力攻勢，頻頻讚揚美國股市的表現、橢圓形辦公室的金色裝飾，以及川普推動和平的努力。華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）指出，李在明盡了最大努力，確保他與川普的首次面對面會議，不會淪為一些世界領袖曾經遭遇的公開鬧劇。

儘管川普的社群貼文讓這場會晤蒙上些許陰影，但大致上仍按照韓方期望的方向進行。除重申南韓投資美國的承諾外，李在明還將話題引導至北韓、韓日美關係，以及更廣泛的外交議題。首爾「全球經濟研究所」（IGE）主席全光宇（Jun Kwang-woo，譯音）指出，川普也沒有讓李在明難堪，雙方似乎試圖避開敏感議題，例如南韓在中國與台灣緊張局勢中的立場等。

前美國高階貿易官員、現任「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）認為，李在明似乎為這場會晤做足準備，有效闡述韓美同盟的重要性，「同時在每個場合都讚美川普」。

