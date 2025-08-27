南韓「經濟親中、防衛靠美」路線告終

美國總統川普（右）25日在白宮橢圓形辦公室接待來訪的南韓總統李在明（左），這是兩人首次面對面會晤。（歐新社）

2025/08/27 05:30

川普接見李在明 討論南韓對美投資3500億美元細節

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿五日在白宮接待南韓總統李在明，雙方討論主題涵蓋貿易、造船、對美投資三五○○億美元細節，以及朝鮮半島和平、國防支出分擔等軍事議題。被視為立場較為親中的李在明在會後指出，過往美國和中國關係平緩時期，南韓採取的經濟靠中國，安全靠美國「安美經中」路線，如今隨著國際社會供應鏈重組，以及華盛頓牽制北京的明確方針，首爾只能在美國的基本政策框架內做出行動和判斷，意即無法再延續安美經中的外交政策。

請繼續往下閱讀...

李在明在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說時也承諾，首爾當局將增加國防支出，用於採購尖端科技與裝備，以強化南韓軍力，在朝鮮半島安全事務上扮演更主導的角色。

川普會前質疑政治肅清 李︰捏把冷汗

「川李會」是李在明面臨的首場重大外交政策考驗。就在會面前夕，川普在社群媒體寫下，「南韓到底怎麼了？似乎像是一場肅清或革命」。川普所指為南韓獨立檢察組在針對前總統尹錫悅的內亂叛國案中，對烏山空軍基地進行搜索。「韓聯社」報導，獨立檢察組上月對烏山空軍基地內的南韓空軍中央防空控制中心（MCRC）進行搜查，範圍僅限南韓部分資料，與美軍無關。

李在明坦言，川普的貼文著實令他捏了一把冷汗，但也有信心川普不會削弱韓美關係。經李在明說明後，川普表示「確信是一場誤會」，兩人的對話「非常良好」，程度甚至超出預期。

南韓總統辦公室指出，川普在給李在明的親筆便條上寫下，「你是偉大領袖」，「我始終與你同在」等語，顯示這場峰會進行順利，川普表達出全力支持李在明的承諾。

川普表態願與金正恩今年會晤

兩人談論北韓議題時，李在明盼望川普為朝鮮半島帶來和平，「這麼一來您就能與北韓領導人金正恩會面，在北韓建造川普大廈，我也就能在那裡打高爾夫，您則能真正扮演名留青史的和平締造者」。首次總統任期間曾三度與金正恩會面的川普則說，「幾乎沒人比他了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」，表態願與金正恩在今年會晤。對此，北韓尚無直接回應。

不過，李在明在會後於CSIS的演說中仍強調，儘管實施大規模制裁，北韓仍持續研發核武和飛彈，如今已具備每年建造十至廿枚核彈頭的能力。

李承諾增軍費 轉型智慧型軍隊

李在明會前已先表態，難以接受駐韓美軍採取彈性部署的要求。被問及是否會減少二．八五萬駐韓美軍規模，以增加區域內軍事彈性，川普反而提及「或許首爾要給予美軍基地土地的所有權」。李在明告訴川普，願意增加國防開支，使南韓部隊轉型為智慧型軍隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法