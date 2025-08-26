德助烏國獲可靠安全保障 今明兩年金援3210億

2025/08/26 05:30

烏前線收復失土 俄軍集體投降

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭安全保證和烏俄領袖峰會上與西方主張分歧，使得阿拉斯加「雙普會」後看似步入軌道的烏俄和平進程，再次受阻。德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）廿五日在訪問基輔時表示，德國已準備好協助烏克蘭獲得可靠的安全保障，以確保在與俄羅斯的衝突結束後實現持久和平。

克林拜耳同時表示，做為僅次於美國的烏國最大軍事援助國，德國計畫在今年及明年，向基輔提供九十億歐元（約三二一○億台幣）援助。「只要這場戰爭持續，我們就會與烏克蘭並肩作戰，因為這也攸關我們的自由與安全。」「現在球在（俄羅斯總統）普廷手裡」。

廿四日訪問基輔的加拿大總理卡尼也告訴烏克蘭總統澤倫斯基，支持烏克蘭要求任何和平協議皆須納入強而有力的安全保障，並強 調加拿大不排除向烏克蘭派遣維和部隊。

范斯︰俄做出「重大讓步」

美國副總統范斯則在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」廿四日播出的專訪中表示，莫斯科在終止戰爭的核心要求上，已經首次向美國總統川普做出「重大讓步」，包括承認無法在基輔扶植傀儡政權，以及烏克蘭戰後的領土完整，但他並未說明戰後的烏克蘭是否保有二○二二年戰爭爆發前的邊界，「重要的是，他們承認烏克蘭的領土完整會有某種程度的安全保證」，「他們在每件事上都妥協了嗎？當然沒有，但我們正取得進展。」

范斯強調，華府將持續在烏克蘭獲得安全保證議題上扮演積極角色，但「總統態度非常明確：不會有美軍踏上烏克蘭的領土。」

在前線，據稱烏軍在頓內茨克、札波羅熱等多個戰場上，對俄軍造成重大打擊，並成功收復部分失地，還有俄軍在烏軍無人機引導下集體投降，提供大量重要情報，包括俄軍彈藥庫和指揮部座標等。俄軍則聲稱在烏國中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）再奪下一座村莊，進一步向前推進。

