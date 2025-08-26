為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德助烏國獲可靠安全保障 今明兩年金援3210億

    2025/08/26 05:30

    烏前線收復失土 俄軍集體投降

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭安全保證和烏俄領袖峰會上與西方主張分歧，使得阿拉斯加「雙普會」後看似步入軌道的烏俄和平進程，再次受阻。德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）廿五日在訪問基輔時表示，德國已準備好協助烏克蘭獲得可靠的安全保障，以確保在與俄羅斯的衝突結束後實現持久和平。

    克林拜耳同時表示，做為僅次於美國的烏國最大軍事援助國，德國計畫在今年及明年，向基輔提供九十億歐元（約三二一○億台幣）援助。「只要這場戰爭持續，我們就會與烏克蘭並肩作戰，因為這也攸關我們的自由與安全。」「現在球在（俄羅斯總統）普廷手裡」。

    廿四日訪問基輔的加拿大總理卡尼也告訴烏克蘭總統澤倫斯基，支持烏克蘭要求任何和平協議皆須納入強而有力的安全保障，並強 調加拿大不排除向烏克蘭派遣維和部隊。

    范斯︰俄做出「重大讓步」

    美國副總統范斯則在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」廿四日播出的專訪中表示，莫斯科在終止戰爭的核心要求上，已經首次向美國總統川普做出「重大讓步」，包括承認無法在基輔扶植傀儡政權，以及烏克蘭戰後的領土完整，但他並未說明戰後的烏克蘭是否保有二○二二年戰爭爆發前的邊界，「重要的是，他們承認烏克蘭的領土完整會有某種程度的安全保證」，「他們在每件事上都妥協了嗎？當然沒有，但我們正取得進展。」

    范斯強調，華府將持續在烏克蘭獲得安全保證議題上扮演積極角色，但「總統態度非常明確：不會有美軍踏上烏克蘭的領土。」

    在前線，據稱烏軍在頓內茨克、札波羅熱等多個戰場上，對俄軍造成重大打擊，並成功收復部分失地，還有俄軍在烏軍無人機引導下集體投降，提供大量重要情報，包括俄軍彈藥庫和指揮部座標等。俄軍則聲稱在烏國中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）再奪下一座村莊，進一步向前推進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播