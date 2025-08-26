李在明會川普 駐軍、台海受關注

南韓總統李在明美東時間25日與美國總統川普舉行高峰會，預料將在國防開支、駐韓美軍費用分攤、貿易和關稅等議題上遭到川普施壓，並承擔平衡南韓與美中兩國關係的壓力。（歐新社）

2025/08/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明）美東時間廿五日正午（台灣時間廿六日凌晨一時許）與美國總統川普會晤，這是他六月就任後首次與川普會面，預料將在國防開支、駐韓美軍費用分攤、貿易和關稅等議題上遭到川普施壓，並承擔平衡南韓與美中兩國關係的壓力。在涉及中國和台灣的潛在衝突問題上，李在明與川普可能存在分歧，包括他已表明「難以同意美方靈活部署駐韓美軍」，分析認為此舉可能促使華府將駐韓美軍的核心轉移至他處。

李在明廿四日結束日本訪問行程後轉往美國，在專機上針對「韓美同盟現代化」議題表示，美方確實提出提升駐韓美軍「戰略靈活性」的意見，但韓方對此難以同意，有必要就駐韓美軍未來發展戰略展開討論。「紐約時報」指出，二．八五萬名駐韓美軍本以嚇阻北韓為宗旨，首爾當局憂心，美方希望駐韓美軍擁有「戰略靈活性」，可能讓南韓更容易遭到北韓攻擊，並提升南韓捲入台海戰爭的可能性。

請繼續往下閱讀...

首爾最擔憂的是，一旦中國入侵台灣，而美國動用駐韓部隊保衛台灣，中國和北韓可能在朝鮮半島開闢另一個戰場。美韓曾在二○○六年的聯合聲明中表示，美國同意尊重南韓立場，即「南韓不應在違背南韓人民意願的情況下，捲入東北亞地區衝突」。唯有在此基礎上，南韓才同意尊重駐韓美軍保持「戰略靈活性」的必要性。然而，那是在美國將中國視為最大安全威脅，並將保護台灣免受中國侵略做為首要任務之前。

近幾週來，華府部分政策分析家建議，美軍應該大幅削減駐韓美軍規模，因為美國不能任意將南韓的軍事基地，用於其他地方的戰事。曾在前南韓總統李明博任內擔任外交安保首席秘書的前南韓外交官千英宇直言，如果首爾拒絕華府有關「戰略靈活性」的軍隊部署要求，「美國完全可以將駐韓美軍的核心部分轉移到其他地區，從而在向台灣派遣應急部隊時受到更少的約束」。

李同時派特使團訪中

南韓國家安保室室長魏聖洛廿二日表示，首爾和華府應確保戰略靈活性「不會損害南韓安全」，以及美韓兩國共同遏制北韓的能力，兩國已在此一原則上取得若干共識，但韓方也對川普的不可預測性保持警惕。本月，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）表示，不應理所當然地認為美國必定要求南韓介入台海衝突，但也強調，「美方要求南韓做的是增強自身實力」，如此美軍才能「執行其他任務」。

值得注意的是，李在明訪美之際，也同時派出特使團訪問中國，被視為旨在平衡美中之間的關係，體現李在明政府強調的「實用外交」原則。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法