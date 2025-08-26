為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中共抗日紀念活動 日本籲各國勿參加

    （歐新社檔案照）

    （歐新社檔案照）

    2025/08/26 05:30

    避免中國認知戰 佔據歷史詮釋權 藉機大外宣

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕中國預定九月三日在北京舉行抗日戰爭勝利八十週年紀念活動及閱兵儀式，以誇耀中共政權的合法性。日本媒體報導，日本政府罕見地透過外交管道，呼籲歐洲及亞洲各國不要參加，以免中國佔據歷史詮釋的正統地位，藉歷史議題進行國際宣傳與政治操作。

    共同社報導，中國的一系列活動以「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」為主題，邀請各國領袖、前政要、高層官員、國際組織代表，以及駐中使領館參加，共同紀念抗日戰爭勝利。

    在這一系列活動舉辦之前，中國於八月卅一日到九月一日在天津舉辦「上海合作組織」（SCO）峰會，俄羅斯總統普廷、印度總理莫迪、中亞四國、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯等十國領袖都將出席。中國計畫邀請參加峰會的領袖，以嘉賓身分出席閱兵活動，普廷已決定出席。

    今年稍早也傳出中國邀請美國總統川普和南韓總統李在明參加，但均無下文。二○一五年，中國舉辦抗戰勝利七十週年紀念活動時，普廷和時任南韓總統朴槿惠，以及聯合國秘書長潘基文等均有出席。

    報導引述多名外交消息人士指出，日本透過駐外使館等，向各國說明此次中國的紀念活動，過度聚焦歷史且反日色彩濃重，呼籲歐洲及亞洲各國謹慎考慮是否出席。若報導屬實，這是日本政府極為罕見的行動，以往在七月七日蘆溝橋事變等抗日相關紀念日前後，外務省只會提出旅遊相關的安全提醒，但非外交呼籲。

    普廷計畫到場 歐洲使節擬缺席

    日本擔心，他國領袖一旦參與中國的紀念活動，等於在國際舞台上支持北京的歷史敘事，將導致「中國式歷史觀」進一步擴散，對日本形象不利，況且紀念活動結合大規模閱兵，展示新型武器與軍力，恐將提升中國軍事擴張的國際正當性。

    為了今年的抗戰勝利八十週年，中國政府似乎做足準備，包括拍攝一系列與抗日相關的「主旋律」電影，例如「南京照相館」、「731」、「東極島」等，還有舞台劇及演唱會。

    前日本駐中國大使垂秀夫在一場訪談中指出，抗日戰爭勝利長期以來是中共政權合法性的重要支柱，北京透過系列紀念及宣傳活動，來強化其歷史敘事。這是一場大規模的「認知戰」，試圖在國內外操控歷史記憶與輿論。

    香港「南華早報」近日引述消息人士報導，由於烏克蘭戰爭仍在持續，駐北京歐洲外交使節正討論是否缺席閱兵儀式，因為普廷計畫出席，俄軍還可能參與其中，歐洲外交官認為不宜與入侵烏克蘭的部隊同框。

