美國印尼聯合軍演 11國參與捍衛亞太

以美國、印尼為首的年度聯合軍事演習「超級嘉魯達之盾」25日在雅加達登場，另有來自全球各地區的11個國家參與，總投入達6500人，規模空前。（法新社）

2025/08/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以美國、印尼為首的年度聯合軍事演習「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）廿五日登場，另有來自全球各地區的十一個國家參與，總投入達六五○○人，規模空前，操演項目包括參謀演習、網路防禦演練，以及實彈射擊等，目的是確保亞洲—太平洋地區穩定。

總投入6500人 規模空前

超級嘉魯達之盾演習於二○○九年啟動，二二年起擴大參與名單。澳洲、日本、新加坡、法國、紐西蘭、英國、荷蘭、加拿大、德國、巴西和南韓等國，廿五日至九月四日與超過四一○○名印尼部隊、一三○○名美軍，在雅加達和印尼西部島嶼蘇門答臘（Sumatra）與廖內群島（Riau）多個地點進行聯合演訓。印度、巴布亞紐幾內亞和東帝汶也將以觀察員身分參與。

請繼續往下閱讀...

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，今年的超級嘉魯達之盾規模為歷年之最，主辦的美印兩方將協助參與國家提升嚇阻力，「藉由所有參與國家維護主權原則的集體決心，此次演習展現對任何有意以暴力改變現狀者的嚇阻」，「若需要彼此做為盟友的艱難時刻到來，我們只需拿起話筒，便能在具備深度信任的基礎上展開行動。」

印尼國民軍副司令布迪．雷維塔（Tandyo Budi Revita）表示，演習著重在全球情勢趨於不穩之際，強化區域合作關係。

「法新社」指出，美國與部分盟友長期對中國在太平洋地區與日俱增的強勢姿態感到擔憂，北京則指控美國透過擴大軍演規模，試圖建立「亞洲北約」，遏制中國的軍事能力及影響力。

印尼在外交政策上採取中立方針，試圖與美中兩國維持良好關係，在強權對抗之間夾縫求生。雅加達雖然也擔憂北京對南海的強硬主權聲索，將逐步侵犯其專屬經濟區（EEZ）權益，但考量到與中國的經濟合作規模，仍避免公開批評或譴責北京。然而，美國國防部長赫格塞斯曾示警，尋求美方軍事支持的同時，卻在經濟上仰賴中國，這種雙軌路線存在風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法