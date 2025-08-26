美菲抗中 明年逾500場軍事交流

面對中國持續在南海耀武揚威，美國和菲律賓軍隊計畫在2026年舉行超過500場「軍事交流活動」，包括聯合軍演，以加強在印太地區的嚇阻力。圖為美菲兩國軍政領袖今年4月主持年度「肩並肩」大型聯合軍演揭幕。（歐新社檔案照）

2025/08/26 05:30

菲最新民調 逾8成民眾不信任中國 7成以上視中國「最大威脅」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕面對中國持續在南海耀武揚威，美國和菲律賓軍隊計畫在二○二六年舉行超過五百場「軍事交流活動」，包括聯合軍事演習，以加強在印太地區的嚇阻力。與此同時，菲律賓最新民調顯示，有八成以上菲國民眾不信任中國，有七成以上視中國為菲律賓的最大威脅。

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）和「防衛郵報」（Defense Post）等報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）和菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner），本月七日在夏威夷召開「共同防禦暨安全合作委員會」年度會議，針對明年計畫舉行超過五百場軍事交流活動，包括兩國之間規模最大、持續時間最長的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習、聯合巡邏和其他活動達成協議，凸顯美國對西太平洋安全局勢的重視，以及兩國堅定的安全合作關係。

凸顯美國重視西太平洋安全局勢

這一系列年度會議自一九五八年以來持續舉行，主要作用為指導美菲防務合作方向。會談期間，同為四星上將的帕帕羅與布勞納簽署俗稱「八星備忘錄」（8-Star memo）的文件，概述明年合作，包括美菲預定展開合作的計畫，兩軍後續將據此開始籌備，積極強化雙方戰備能量。

今年的會議是在華府和馬尼拉關係加強之後舉行，馬尼拉目前也面臨南海緊張局勢，及對台海衝突可能蔓延至呂宋海峽的擔憂。

二○二二年，中國與菲律賓在菲國西部專屬經濟區（EEZ）爆發衝突後，美菲之間的軍事活動開始激增。菲國總統小馬可仕就任後，也開始重振在前總統杜特蒂任內低迷的美菲關係。二三年以來，美菲軍隊擴大軍演規模，包括部署反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等，恢復並加強在南海的聯合巡邏，引發北京強烈不滿。

雖然美菲近日商定的軍事交流活動數量與去年的計畫數量相當，但由於區域情勢演變，美菲防務合作重點已從內部防禦轉向外部防禦。近年來，肩並肩、堅盾（Salaknib）和海上戰士合作（Kamandag）等聯合軍演優先以海上防禦、反艦戰術、區域拒止和防空等為重點演練項目。

除了美國，印太地區其他盟友也加強支持菲國。日本承諾向菲國海軍提供六艘退役驅逐艦，澳洲今年與菲國的聯合軍事訓練和交流也超過廿場，比去年翻倍。

另一方面，菲國民調機構OCTA Research在七月十二日至十七日間調查顯示，八成五受訪者不信任中國，僅有十五％認為中國可信，其中五十五歲至六十四歲年齡層的不信任比率最高，達八十九％。有七十四％受訪者認為，中國是菲國最大威脅，最主要的原因就是南海侵犯行為。

