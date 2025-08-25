李在明訪美 北韓可能成焦點

南韓總統李在明24日結束訪問日本行程，從東京飛往美國，準備與美國總統川普舉行會談。（歐新社）

2025/08/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕主張與北韓接觸的南韓總統李在明廿五日訪問美國，可能會讓川普總統重新關注其昔日的外交主場之一北韓。由於十五日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷的會晤，目前並未獲致川普想要的進展，因此當李在明現身白宮時，川普有機會再將重心轉向北韓。

法新社報導，川普在二○一七年首度擔任總統時，曾對北韓事務頗為熱衷，而今回鍋白宮逾半年來自稱已搞定六、七場戰爭的川普，看似仍未將心思置於北韓。前美國國家安全會議（NSC）官員車維德（Victor Cha）說，川普對大新聞比較感興趣，由於「雙普會」的後續發展不如預期，可能會讓川普更希望「川李會」出現良好進展。

川普首度執政時曾三度會見北韓最高領袖金正恩，且不諱言對金正恩的喜愛，甚至宣稱兩人互通情書。如今，金正恩不僅狠甩多年靠山中國，還提供兵力協助俄羅斯攻打烏克蘭。車維德說，北韓若對兩韓會談或美朝對話興趣缺缺，原因只有一個，就是能從俄羅斯身上撈到更多。

華府智庫「史汀生研究中心」兩韓計畫高級研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）認為，李在明對北韓懷柔的立場，很可能引起川普共鳴，因為川普亟思與平壤交涉。而從首爾的角度來看，使川普政府接受其北韓政策，將是一次重大外交勝利，不僅讓兩國意見一致，還能降低美國與北韓交涉時，首爾遭到排擠的可能性。

不過，李敏英懷疑金正恩是否會支持以朝鮮半島非核化為最終目標的外交接觸，因為目前地緣政治局勢對平壤有利，而且朝俄關係存在長期發展的機遇，北韓沒理由接受這類提議。

