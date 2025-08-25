美海纜供應鏈 排除中俄企業

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑似故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，南檢偵結起訴中國籍船長。（美聯社檔案照）

聚焦與盟邦合作 享更流暢批准程序

〔國際新聞中心／綜合報導〕基於敵對勢力可能從事破壞行動的疑慮，美國聯邦傳播委員會（FCC）最近批准關於參與海底電纜工程的新規則，加強監管以防止與中國、俄羅斯等敵對國家相關的企業涉入供應鏈，並聚焦於與盟邦合作，讓批准流程更順暢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這是美國自二○○一年來首次修訂其海底電纜規則。新規定實際上排除總部設於中國、俄羅斯和伊朗等敵對國家的企業，參與美國擁有的海底電纜相關業務。報導指出，美國希望藉由明確排除中國企業，確保整個海底電纜供應鏈的安全，包括使用的材料和傳輸設備。

此外，美方也將容許日本、歐洲、其他盟邦和夥伴國的企業，享有更流暢的批准程序。新規將針對可信任公司持有的技術，提供精簡過的優先審核機制，讓批准時間比目前的平均兩年縮短，以鼓勵官方和民間對高成本的海底電纜產業進行投資。

獲批准企業須提網安計畫

企業獲批准後，必須提交網路安全計畫，並採取步驟確保電纜供應鏈中沒有總部設於美國敵對國家的企業，包括所有支援設備和技術。

海底電纜自十九世紀末期以來投入使用，如今承載超過九十五％的國際資料通訊。根據FCC引用的估算數據，每天促成約十兆美元的金融交易。

全球海底電纜約九成是由日本電氣公司（NEC）、美國SubCom，或法國阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）製造，中國的華海通信（HMN Technologies）也已在非洲和太平洋島國掌握部分市場。

至於海底電纜的營運商，主要則是Google、臉書（Facebook）母公司Meta，及擁有雲端運算服務Amazon Web Services（AWS）的亞馬遜（Amazon）等美國科技業巨擘。

海底電纜安全的重要性，已在過往歷史充分展現，較近的案例是在今年四月，一艘載有中國人員的船隻，在台灣海峽損壞一條電纜。

上月，美國共和黨聯邦參議員匡希恆（John Curtis）及民主黨參議員羅森（Jacky Rosen），提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」，主張保護台灣關鍵通訊基礎設施，並嚇阻中國「灰色地帶」行動。此外，穆勒納爾（John Moolenaar）等共和黨籍聯邦眾議員，也致函Meta及微軟（Microsoft）等科技企業，詢問這些科技巨擘是否採取適當防護措施，來解決海底電纜所面臨的國安隱憂。

