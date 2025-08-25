數千國民兵 將駐芝加哥

美國國防部已在規劃對芝加哥進行軍事部署，數千名國民兵可能最快9月就會進駐。圖為進駐華府的國民兵。（彭博）

2025/08/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿三日引述知情官員獨家報導，為配合美國總統川普強力打擊犯罪、街友與非法移民的政策，美國國防部過去數週來一直在規劃對芝加哥進行軍事部署，數千名國民兵可能最快九月就會進駐，此一模式日後恐再擴及到其他大城市。

可能擴及其他大城

此一未曾公開的國民兵進駐計畫，涉及多種選項，包括最快在九月動員至少數千名國民兵，進駐全美人口第三多的芝加哥。計畫一旦獲得批准，將有如今年六月川普為鎮壓反對掃蕩移民而引發的抗議風潮，逕自下令在洛杉磯部署四千名加州國民兵與七百名現役陸戰隊員的翻版。兩名匿名官員說，雖然也曾討論在芝加哥部署數千名現役軍人的方案，但目前看來可能性不高。

華郵說，白宮拒絕回覆相關提問，五角大廈則以不願揣測未來行動拒答。

國民兵一旦進駐芝加哥，將進一步擴大川普在國內的動武權。儘管州政府與地方當局並不樂見、甚至排斥國民兵進城，但川普政府官員辯護，國民兵進城是重拾法治的必要措施。

川普此前已以打擊犯罪與非法移民為由，下令國民兵進駐首府華盛頓哥倫比亞特區，目前當地部署超過一千九百名國民兵。匿名國防官員廿二日透露，這支「華盛頓特區聯合特遣部隊」（JTF-DC）很快就能攜帶武器。

川普廿二日提及國民兵進駐華府時，點名紐約與芝加哥將是下一波國民兵進城地點…「我們將讓城市變得非常安全，我認為下一個是芝加哥，然後再幫助紐約」。川普還批評芝加哥「一團糟」，批評「市長極其無能」。

民主黨籍的伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）與芝加哥市長強生（Brandon Johnson），則反嗆川普繼洛杉磯與華盛頓特區之後，又想對其他州與城市下手，顯然旨在煽動恐懼，並破壞現有公安努力，好讓他的濫權師出有名。據芝加哥警方統計，當地二○二四年共發生五七三起凶殺案，比二三年減少八％。

美東紐約市與中西部大城芝加哥皆由民主黨人執政，對非法移民較為寬容。飽受非法移民越境所苦的美國南部邊境數州，曾因此大搞「移民北送」，將在南方抓捕的非法移民送往紐約、芝加哥與華府等北方大城。

