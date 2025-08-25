美盼和談優先 阻烏長程飛彈襲俄本土

美國國防部在今年春季制定審查機制，對烏克蘭使用美國及歐洲盟友提供的長程飛彈攻擊俄羅斯本土設下准駁權，包括射程達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），且已至少一次反對烏軍動用。（美聯社檔案照）

2025/08/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」廿三日獨家披露，五角大廈在今年春季制定一套審查機制，對烏克蘭使用美國及歐洲盟友提供的長程飛彈攻擊俄羅斯本土設下准駁權，包括射程達三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），且已至少一次反對烏軍動用，形同推翻前總統拜登決策，目的是希望推動烏俄和談。

美確保武器庫存 足以嚇阻中國

美官員透露，國防部政策次長柯伯吉制定這套審查機制，讓部長赫格塞斯最終決定烏克蘭是否可以使用ATACMS打擊俄國本土。該機制此前不曾公開，烏方自春末以來至少一次試圖使用這類飛彈，攻擊俄境內目標，但遭五角大廈否決。另外，柯伯吉還為美國武器設立綠、黃、紅等三種類別，意味庫存充足程度、是否可隨時供烏，以免美方沒有足夠庫存來嚇阻中國。

五角大廈拒絕烏方使用ATACMS，實際上推翻前總統拜登去年秋季允許烏方使用這類飛彈攻俄的決定。當時身為候任總統的川普怒批拜登「愚蠢」，稱此舉只會升級戰事，使其變得更糟。拜登政府二○二三年就開始向烏國提供數百枚ATACMS飛彈，最後一批已於今春運抵，目前烏軍還剩下少量庫存。

此外，兩名美國官員和一名英國官員提到，五角大廈的審查機制也適用於烏克蘭使用英國提供、射程約二五○公里的「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，因為該飛彈依賴美國的目標數據。此外，美方日前批准向烏國出售三三五○枚射程介於二四○至四五○公里的「增程攻擊彈藥」（ERAM），預計六週內運抵烏克蘭，但五角大廈同樣掌握使用准駁權。

這批飛彈價值約八．五億美元，主要由歐洲國家資助，其中也包括其他項目，據稱是在川普與烏國總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷分別會面後才做出決定。

川普廿一日透過社群媒體表示，除非烏克蘭能「主動進攻」，否則無法擊敗俄國，似乎暗示支持烏軍採取主動。然而，美國官員強調，川普的說法並不代表政策改變，即取消五角大廈的審查機制，或鼓勵烏方使用ATACMS和其他西方長程飛彈打擊俄國。不過，白宮高階官員又說，川普也可能在此事上改變主意。

雖然美國尚未宣布對烏國提供更多飛彈的計畫，但歐洲國家從美國購買的其他類型武器，可能有助於烏國在其境內的軍事行動，包括防空系統，以及射程達一四五公里的「導引多管火箭系統」（GMLRS）。此外，烏國也自行研發可用於打擊俄國境內目標的長程武器，包括無人機以及可望在今年底或明年初量產的新型巡弋飛彈「紅鶴」（Flamingo）。

