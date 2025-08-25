烏克蘭獨立日 川普致函讚揚勇氣

加拿大總理卡尼（右）24日訪問烏克蘭，受烏國總統澤倫斯基（左）歡迎。（路透）

2025/08/25 05:30

澤倫斯基︰戰後安全保障所有進展 未來幾天準備就緒

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭廿四日慶祝脫離蘇聯卅四週年，美國總統川普、英國國王查爾斯三世等各國元首和領袖，紛紛送上祝福。川普更在信中讚揚烏克蘭的勇氣，並表示美國相信烏國做為一個獨立國家的未來。烏國總統澤倫斯基在社群平台Ｘ分享川普的信函，強調只要烏美合作，必能終止戰爭，創造真正的和平。澤倫斯基也透露，為戰後烏國建立安全保障的所有進展，將在未來幾天內準備就緒。

川普在信中寫道：「烏克蘭人民擁有堅不可摧的精神，貴國的勇氣激勵許多人。值此重要節日，請知悉，美國敬重你們的戰鬥，緬懷你們的犧牲，並相信你們做為一個獨立國家的未來。」川普還說：「現在是結束這場毫無意義殺戮的時刻。美國支持透過談判達成解決方案，以實現持久的和平，結束流血衝突，維護烏克蘭的主權和尊嚴。」

與此同時，澤倫斯基也向烏國人民發表談話，表示烏國一百年後仍將慶祝獨立日，「烏克蘭更強大，更有尊嚴。烏克蘭不會等待善意的姿態，而是會憑藉自身意志，實踐我們所需的一切。」他強調：「今天的烏克蘭永遠不會再在歷史上承受俄國人稱之為『妥協』的恥辱，我們需要公正的和平，我們的未來將由我們自己決定。」在談到和平計畫進度時，澤倫斯基重申，烏克蘭尚未完全獲勝，「但絕對不會失敗」。

加國總理宣布軍援220億

加拿大總理卡尼廿四日也以「特別嘉賓」身分，首次正式訪問烏克蘭，他並宣布，烏國下月將從先前公布的相關計畫中，獲得逾十億加幣（約二二○億台幣）軍援。川普特使凱洛格也出席當天在基輔舉行的獨立日紀念活動。

值得注意的是，澤倫斯基在與荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）通話後透露，烏、美和歐洲夥伴的團隊正在制定戰後烏國安全保證的相關架構，未來幾天內即可就緒。北約秘書長呂特廿二日訪問基輔時宣布，歐美的安全提議將包含「兩個層面」，第一層面涉及加強烏國武裝力量，第二層面涉及歐洲和美國提供的保障，以確保達到俄羅斯總統普廷不會再次發動攻擊的水準。

挪威供烏211億防空系統

另外，川普好友、芬蘭總統史塔布廿三日受訪警告，普廷不太可能很快與澤倫斯基會面，川普對結束烏俄戰爭的耐心逐漸消磨殆盡。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）廿四日則反指西方國家，試圖「阻撓」結束烏克蘭衝突的和平談判。

挪威政府廿四日宣布，將提供烏克蘭價值約七十億挪威克朗（約二一一億台幣）的防空系統，以抵禦俄羅斯空襲。挪威總理斯托爾說，挪威正與德國密切合作，支援烏克蘭在戰鬥中捍衛國家、保護平民，包括資助烏克蘭取得兩套「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統。

