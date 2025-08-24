又有記者續簽遭拒 港府拒說明

國際新聞機構「彭博」廿三日證實，駐港六年的英國籍政治暨經濟記者鍾碧琪遭香港入境處拒絕續發工作簽證。（取自記者鍾碧琪X）

2025/08/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港編制數十名員工的國際新聞機構「彭博」廿三日證實，駐港六年的英國籍政治暨經濟記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）遭香港入境處拒絕續發工作簽證，港府未說明原因，外界憂此為中國收緊管治後新聞自由再遭侵蝕的案例。

續簽被拒 形同驅逐出境

消息最早由「香港外國記者會」（FCC）廿二日晚發布，指鍾碧琪被拒續簽形同驅逐出境。彭博稱她是編輯室備受尊崇的記者，將全力支持並透過適當途徑解決問題。

請繼續往下閱讀...

鍾碧琪本人表示，六年來報導中港政治經濟議題，如今不得不離開她稱為家的地方，且正值八個月孕期休產假。港府僅稱所有案件依法處理，拒評個案。FCC直言此舉及拒絕說明原因，恐加劇對香港新聞自由受侵害的憂慮。

「紐約時報」指出，鍾碧琪四月曾報導英國國會下院議員霍布浩斯（Wera Hobhouse）入境香港遭拒一事。霍布浩斯是香港主權移交以來，首位已抵港卻被拒絕入境的英國議員。去年十一月，她亦報導中國異議人士藉著觀察抗議活動，向投資人提供中國經濟線索的情況。

類似事件屢見不鮮：去年港府無故拒絕「美聯社」法籍攝影記者德爾莫特（Louise Delmotte）續簽，疑因其拍攝在囚壹傳媒創辦人黎智英照片；「無國界記者」代表去年四月也被拒入境旁聽黎智英庭審。二○一八年十月，「金融時報」亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）因主持港獨人士陳浩天演講，遭拒絕續發工作簽證，引發轟動。

日獨立記者等也被拒簽

其他遭拒記者包括採訪反送中運動的日籍獨立記者幾石倫子、小川善照，以及報導工會解散潮的「經濟學人」記者黃淑琳等。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）呼籲港府對拒簽及拒入境決策給予說明，並建立透明機制，避免新聞自由進一步受損。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法