    首頁　>　國際

    中國破冰船觸及北極 美出動機艦監控

    中國新世代破冰船「雪龍二號」月初穿越白令海峽。（取自維基）

    2025/08/24 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中國近年積極進入北極，引發美國憂慮。月初，中國由最新世代破冰船「雪龍二號」領銜，搭載深海潛水器的「深海一號」、科考船「探索三號」、「中山大學極地號」及「極地號」組成的五艘極地船隊，五至七日穿越白令海峽，在北極海活動。

    極地船隊5船穿越白令海峽

    香港「南華早報」廿三日報導，中國船隊的行動迅速引發美國海岸防衛隊反應，五日在白令海東北部對中船進行偵查，包括出動一架C-130J運輸機。美方稱中船離阿拉斯加海岸過近，距離一度僅約五三七公里，正好處在美國主張的「延伸大陸棚」外圍。六日，中船隊航行楚科奇海，美方再出動傳奇級巡邏艦「韋舍號」長距離護衛監控，但未實質攔截。

    近年北極成為全球戰略競爭熱點，中俄更深化合作：一九年於哈爾濱工程大學設立極圈科技聯合實驗室，二四年首次在北極聯合巡邏。北京視自己為「近極地國家」，俄羅斯則擁有最大極地船隊及核動力破冰船技術，兩國並探索北極商業航道，作為連接亞太與歐亞西部的最短路線。

    美國防部去年六月更新北極戰略，警告中俄合作威脅美國及盟友安全。總統川普也將北極列為國家戰略重點，七月簽署「大又美法案」，投入近九十億美元建造破冰船。

    對於美方監控，北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，中國船隊航行國際海域合理且符合「聯合國海洋法公約」，反批美方追蹤、監控行動可能構成非法干預「雪龍二號」自由航行權利。

