    國際

    南沙填海造島 越南規模將超越中國

    越南在南沙群島大舉填海造島，其規模已比肩甚至超越中國。圖為從空中拍攝、由越南控制的南沙群島中的南子礁。（路透檔案照）

    

    2025/08/24 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）廿二日發布的報告，近日衛星圖像顯示，越南自今年初起已在有主權爭議的南海南沙群島（越南稱「長沙群島」）的至少八個過去未曾染指的島礁上大興土木，其大舉填海造島規模，恐超越宣稱擁有幾乎整個南海主權的中國。

    越南自二○二一年起仿效中國在南海上填海造島，但此前的海上開荒並不包括CSIS在「亞洲海事透明倡議」報告中提及的這八個環礁。報告中指出，衛星圖像顯示，越南已在南沙群島上的六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁以及舶蘭礁，進行疏浚清淤與填海工程。這五個環礁現均被越南佔領或實際控制，但也被中國等國宣稱擁有其主權。

    21處已擴建為人工島

    這意味越南在南沙群島實際佔領或控制的廿一個岩礁與低潮高地（LTE），現皆已被擴建為人工島；這些岩礁與低潮高地在四年前越南開始人工造島之際，大多僅建有孤立的碉堡掩體。

    報告中說，越南還在此前已被其擴建為中型人造島的三個南沙群島島礁，安波沙洲、染青沙洲以及西礁，進行新一輪擴建。這三處目前也被越南占領或實際控制，但也被中國等國宣稱擁有其主權。

    報告中指出，截至今年三月，越南在南沙群島的人造島面積，已達中國在此造島的約七成；在這八個島礁的新的人造島工程，幾乎確定越南在人造島的規模上已追平、甚至超過中國。

    已有彈藥庫等基礎建設

    報告中還說，衛星圖像顯示，在越南聲稱擁有主權、疏浚工作接近完成的島礁，像是霸加那大礁、大現礁、日積礁、鴻庥島、畢生礁、敦謙沙洲與無乜礁上，已有包括彈藥庫等的基礎建設。

    該報告說，彈藥庫等新建築的位置，看似排除在部分較長的礁島修建標準長度跑道的可能性，霸加那大礁上的跑道很可能是唯一一條正在修建的跑道。

    
    
    熱門推播