美國防情報局長 「唱反調」被拔

在提出與總統川普主張相悖的伊朗核子設施損害程度初期報告後，國防部情報局（DIA）局長克魯塞廿二日傳出遭解職。（路透）

2025/08/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國在六月廿二日對德黑蘭發動的「午夜之錘」打擊行動，總統川普宣稱「徹底摧毀」伊朗核子設施，與軍方初期情報評估相悖，引發議論。時隔兩個月，提出伊朗核設施損害分析的國防部情報局（DIA）局長克魯塞遭國防部長赫格塞斯開除。

海軍後備隊中將司令也被開除

另外，赫格塞斯還開除了海軍後備隊中將司令拉科爾和海軍特種作戰司令部少將司令桑茲，但原因尚不明朗。

在「午夜之錘」行動中川普宣稱美軍以七架B-2轟炸機對伊朗福爾多和納坦茲地下核設施投下十四枚GBU-57「巨型鑽地彈」，另以潛艦發射約卅枚「戰斧」巡弋飛彈轟炸伊斯法罕，「全面且徹底摧毀」伊朗核子能力。但據媒體揭露DIA初期分析，打擊僅使伊朗核計畫延宕數月，與總統宣傳有嚴重落差。

川普不滿伊朗核設施毀損評估

「美聯社」報導，川普長期不信任軍事領導階層和情報社群，曾多次批評DIA分析結果，尤其不滿其對俄羅斯干預二○一六大選的報告。此次開除DIA局長，被視為對「唱反調」情報官員的懲罰。批評者指出，這與勞工部公布就業數據不如預期，川普指責勞工統計局局長麥肯塔佛「操弄數據」並將其撤職如出一轍，皆為打擊異己的政治手段。

參議院情報委員會副主席、民主黨議員華納抨擊，這凸顯川普政府將情報工作視為「忠誠測試」，而非國家安全防線。眾院情報委員會民主黨資深議員希姆斯則呼籲公布克魯塞被撤職原因，否則只能推論是為在情報界製造恐懼，壓制異見。

川普第二任期頻繁整肅軍方高層將領，包括二月份遭開除的前參謀長聯席會議主席布朗，四月遭解職的美駐北約組織軍事委員會代表柴特菲德，以及本月宣布提前兩年退休的空軍參謀長艾爾文。

