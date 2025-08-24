日韓領袖會晤 全方位加強合作

南韓總統李在明（左）六月上任後，首次出訪便選擇日本，廿三日在東京與首相石破茂（右）相談甚歡。（彭博）

2025/08/24 05:30

推動實用主義外交

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明廿三日展開六月上任以後首次出訪，先在日本停留兩天，再啟程訪問美國，立下日韓一九六五年建交以來首次「先訪日、再訪美」創舉。李在明（見下圖左，彭博）與日本首相石破茂舉行約兩小時會談，並出席閉門晚宴。兩人宣布將建立工作層級的協商機制，共同應對低生育率、人口老化、災害防救等兩國面臨的社會挑戰，凸顯雙方致力推動「面向未來」的實用主義外交。

李在明「先訪日再訪美」

這是兩人繼六月七大工業國集團（G7）峰會後第二次會晤，雙方集中討論日韓合作等議題，時間遠超過原先規劃。會後，雙方在首相官邸舉行聯合記者會，強調此次會談標誌著日韓關係重回正軌，並正式重啟兩國領袖「穿梭外交」模式。李在明表示，儘管歷史爭議等問題仍存，但雙方應務實區分議題，南韓與日本如同「同住一個院子的鄰居」，應尊重彼此優點、循序漸進解決棘手問題，並在可合作的領域攜手前進。

雙方關係重回正軌

為深化民間交流，雙方同意擴大「打工度假」簽證計畫，從現行僅限申請一次簽證，改為相互允許申請第二次，以促進年輕世代的互動。目前兩國一年間人員往來已達一千二百萬人次。

在經濟合作方面，日韓將加強於氫能、人工智慧（AI）等先進科技領域的共同發展，推動未來產業創新。社會議題上，雙方同意啟動副部長級磋商機制，針對少子化、地方活化、首都圈過度集中及農業等共同挑戰研擬聯合對策。

安全層面，兩國重申致力實現朝鮮半島完全無核化與永久和平，並強調在應對北韓飛彈與核武威脅上，日美韓三邊合作比以往更為關鍵。雙方也同意合作確保即將舉行的亞太經合會（APEC）慶州峰會與中日韓領導人會議順利舉辦。石破強調，日韓關係穩定不僅符合兩國利益，更攸關整個亞太區域的和平與繁榮。

李在明美東時間廿五日將會晤川普，預計討論中國、北韓軍事威脅，以及首爾當局是否擴大承擔二．八五萬名駐韓美軍費用等。另外，美國國防部一些官員正試圖將美韓同盟的重點轉向應對中國威脅，可能會為希望在華府和北京之間採取平衡立場的李在明帶來更多麻煩。

