已故富豪女友 還川普清白

據傳美國總統川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切還是恩客之一。圖為本月初在加州洛杉磯拍攝、反川普移民政策掛在市中心的艾川合照。（路透）

2025/08/24 05:30

艾普斯坦案 獄中訪談證實無恩客名單

〔編譯張沛元／綜合報導〕為權貴名流提供未成年人性服務的美國已故富豪皮條客艾普斯坦的女友兼同夥、英國前名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）表示，所謂艾普斯坦「客戶名單」根本不存在，她不曾看過據傳與艾普斯坦關係密切的美國總統川普現身不當場合或有不當之舉，也不記得川普曾寄內容不雅的賀壽函給艾普斯坦。

川粉振奮 民主黨稱麥女證詞可恥

麥女是在上月接受美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）兩天訪談時，透露上述訊息，三百頁、部分內容被打馬賽克的訪談記錄廿二日公布。眼見麥女為川普「清白」背書，「讓美國再次偉大」（MAGA）派系網紅如盧默等人紛紛力挺，指其證詞可平息謠言，呼籲公開全部文件。然而，民主黨則強烈質疑麥女的可信度，指出她身負性販運罪名、曾涉偽證，且正尋求川普特赦，形容其說法「可恥」且「不可信」。白宮雖曾表明不會也沒討論過赦免麥女，但麥女在訪談後旋被從原本的佛州監獄，移往安全層級較低的德州監獄，原因不明。

艾普斯坦因涉及仲介未成年人賣淫等性犯罪遭起訴，二○一九年在候審期間死於獄中，官方說法是自殺，但滅口陰謀論四起，因其提供的未成年人性服務的對象，據信多為有頭有臉的權貴名流，包括美國前總統柯林頓與已故英女王次子安德魯王子都被點名。

川普去年競選總統時主打民主黨政府掩蓋艾案真相，宣稱當選後會公布相關內情，但他上台後卻遲遲未兌現承諾，稍後還被已翻臉的前麻吉馬斯克爆料，川普本人名列恩客名單；華爾街日報稍後更補刀說，在被麥女集結成冊的○三年艾普斯坦五十大壽祝賀來函中，包括川普的祝賀信，其內容粗鄙不雅。川普對此一概否認，怒批是政敵陰謀並揚言提告，還說早在○四年就跟艾普斯坦鬧翻。

川艾非密友 未曾見過川普逾矩

麥女說，她認為川艾的友誼僅限社交場合，並非真正密友；她從未目睹川普現身任何按摩場合，也沒看過川普對任何人有不當舉動。艾普斯坦的部分受害者稱按摩是其遭誘騙被害的第一步。麥女大讚與川普共處時，川普表現得「是十足的紳士」；在被問到艾普斯坦是否有「客戶名單」時，麥女直言，「沒有名單」。此外，麥女說，她不記得川普曾寄鹹濕賀壽函給艾普斯坦。

麥女還提及諸多名流，包括馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲、金融巨鱷索羅斯，與英國維珍集團董事長布蘭森，但未指稱任何人犯罪。此外，她也否認艾普斯坦是FBI或CIA線人，稱此為「完全是胡扯」，並認為艾普斯坦並非死於自殺，更可能是獄內謀殺，但否認有外部勢力因「滅口」而動手。

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的女友麥克斯威爾宣稱，艾普斯坦手上沒有客戶名單。圖為二○二○年美國檢方在記者會上指向一張艾麥合照。（美聯社）

圖1-4：美國已故富豪皮條客艾普斯坦的女友兼同夥麥克斯威爾表示，所謂「客戶名單」根本不存在，同時也幫川普、柯林頓、安德魯王子澄清。（外電檔案照）

