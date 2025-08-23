美停發卡車司機簽證 擴大打擊移民

美國國務院廿一日宣布即日起暫停對外籍卡車司機發放簽證。圖為廿一日在美墨邊境牆旁拍攝到的排隊等待入境美國的大卡車車隊。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府廿一日為擴大打擊移民而簽證政策採取兩項新措施，一是即日起停止對外籍卡車司機核發入境簽證，另一是持續審查目前持有有效赴美簽證的超過五五○○萬名外籍人士，一旦被發現有犯罪紀錄或涉及恐怖活動，其簽證恐被吊銷或被驅逐出境。

審查簽證 影響逾5千萬名外籍人士

美國國務院官員表示，審查涵蓋逾期居留、犯罪、威脅公共安全、涉及任何形式恐怖活動與支持恐怖組織等情事，且隨時可撤銷簽證。官員並強調所有簽證一視同仁，也正在檢視學生簽證並監控申請人社群媒體發言，新規定要求提供帳號以供審查。

此外，國務卿魯比歐宣布暫停向商業卡車司機發放工作簽證，指外籍司機數量攀升，威脅道路安全並衝擊美國本地司機生計。此舉被認為與印度裔卡車司機辛赫十二日在佛州違規迴轉釀三死有關。

此案備受美國媒體關注，並被染上政治色彩：肇事地點在共和黨執政的佛州，但辛赫居住於民主黨執政的加州且在加州領得商業駕照。運輸部長達菲指責加州政策失誤導致悲劇；加州州長紐森辦公室反駁，發工作許可的是聯邦政府，且加州已配合將辛赫押解至佛州。

案件還涉及卡車司機英語能力規定執行不力。二○一六年歐巴馬政府時期執法單位被告知不得因語言問題拒絕外籍司機駕駛，今年六月達菲才下令卡車司機必須會說英語，但辛赫至肇事時仍未通過測驗。

