為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不准西方駐軍 普廷被爆停戰3條件

    北約秘書長呂特（左）廿二日抵達基輔，與總統澤倫斯基共商烏克蘭安全未來。雙方強調需建立強有力安全保障，確保停火協議落實，防止侵略重演。同日俄國外長拉夫羅夫揚言，總統普廷在澤倫斯基屈服於莫斯科的要求之前，不會與他會面。（路透）

    北約秘書長呂特（左）廿二日抵達基輔，與總統澤倫斯基共商烏克蘭安全未來。雙方強調需建立強有力安全保障，確保停火協議落實，防止侵略重演。同日俄國外長拉夫羅夫揚言，總統普廷在澤倫斯基屈服於莫斯科的要求之前，不會與他會面。（路透）

    2025/08/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」廿一日引述克里姆林宮知情人士報導，俄羅斯總統普廷就烏克蘭戰爭提出最新條件：基輔須放棄東部頓巴斯地區、放棄加入北約並保持中立，同時禁止西方軍隊進駐烏克蘭；若基輔拒絕，戰爭將繼續。

    要烏放棄頓巴斯、北約

    據了解，普廷十五日與美國總統川普在阿拉斯加長談三小時，主要討論烏克蘭問題。與去年六月相比，普廷已讓步，不再要求烏克蘭割讓赫爾松與札波羅熱兩州，而是要求烏軍全面撤出頓巴斯，俄方則凍結南部戰線。目前俄軍控制頓巴斯約八十八％土地，以及赫爾松和札波羅熱約七十三％。莫斯科還願移交其掌控的哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克部分區域，但堅持基輔放棄加入北約野心，並要求北約做出具有法律約束力的不東擴承諾，且限制烏軍規模，同時禁止西方軍隊以維和部隊名義部署烏克蘭。

    烏克蘭總統澤倫斯基多次拒絕以割讓領土換取和平，廿一日重申不會撤出東部，強調頓巴斯是阻止俄軍深入的防線，烏克蘭必須擁有最強防禦；加入北約是憲法既定戰略目標，安全保障不應由俄國決定。

    美國智庫「蘭德公司」俄國和歐亞政策主任查拉普表示，要求基輔撤出頓巴斯無論在政治或戰略上皆不可能；在對方絕對無法接受的條件下宣稱對「和平」保持開放態度，可能更像是一種表演，而非真正願意妥協。

    俄方知情人士警告，若基輔拒絕上述條件，戰爭將繼續下去。美國是否會承認俄國控制的烏克蘭領土也同樣不明朗。雖普廷將經濟視為次要，但他清楚俄國經濟脆弱及進一步進攻所需巨大代價。若烏俄能達協議，可能由聯合國安理會承認保障，也可能回到二○二二年年失敗的伊斯坦堡協議，即烏克蘭保持永久中立換取五個常任理事國的安全保障。

    澤倫斯基控拖延會面

    澤倫斯基廿二日指控莫斯科拖延他與普廷會面，「俄方根本不想結束戰爭」。川普則告訴美國右派媒體，他已設定兩週期限評估和平協議可行性；若破局，華府或須採取新方針。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播