不准西方駐軍 普廷被爆停戰3條件

北約秘書長呂特（左）廿二日抵達基輔，與總統澤倫斯基共商烏克蘭安全未來。雙方強調需建立強有力安全保障，確保停火協議落實，防止侵略重演。同日俄國外長拉夫羅夫揚言，總統普廷在澤倫斯基屈服於莫斯科的要求之前，不會與他會面。（路透）

2025/08/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」廿一日引述克里姆林宮知情人士報導，俄羅斯總統普廷就烏克蘭戰爭提出最新條件：基輔須放棄東部頓巴斯地區、放棄加入北約並保持中立，同時禁止西方軍隊進駐烏克蘭；若基輔拒絕，戰爭將繼續。

要烏放棄頓巴斯、北約

據了解，普廷十五日與美國總統川普在阿拉斯加長談三小時，主要討論烏克蘭問題。與去年六月相比，普廷已讓步，不再要求烏克蘭割讓赫爾松與札波羅熱兩州，而是要求烏軍全面撤出頓巴斯，俄方則凍結南部戰線。目前俄軍控制頓巴斯約八十八％土地，以及赫爾松和札波羅熱約七十三％。莫斯科還願移交其掌控的哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克部分區域，但堅持基輔放棄加入北約野心，並要求北約做出具有法律約束力的不東擴承諾，且限制烏軍規模，同時禁止西方軍隊以維和部隊名義部署烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基多次拒絕以割讓領土換取和平，廿一日重申不會撤出東部，強調頓巴斯是阻止俄軍深入的防線，烏克蘭必須擁有最強防禦；加入北約是憲法既定戰略目標，安全保障不應由俄國決定。

美國智庫「蘭德公司」俄國和歐亞政策主任查拉普表示，要求基輔撤出頓巴斯無論在政治或戰略上皆不可能；在對方絕對無法接受的條件下宣稱對「和平」保持開放態度，可能更像是一種表演，而非真正願意妥協。

俄方知情人士警告，若基輔拒絕上述條件，戰爭將繼續下去。美國是否會承認俄國控制的烏克蘭領土也同樣不明朗。雖普廷將經濟視為次要，但他清楚俄國經濟脆弱及進一步進攻所需巨大代價。若烏俄能達協議，可能由聯合國安理會承認保障，也可能回到二○二二年年失敗的伊斯坦堡協議，即烏克蘭保持永久中立換取五個常任理事國的安全保障。

澤倫斯基控拖延會面

澤倫斯基廿二日指控莫斯科拖延他與普廷會面，「俄方根本不想結束戰爭」。川普則告訴美國右派媒體，他已設定兩週期限評估和平協議可行性；若破局，華府或須採取新方針。

