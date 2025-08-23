為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    擴大戰略儲備 美軍相隔35年採購鈷

    美國近期開出多件關鍵礦產採購標案，擴大國安戰略儲備。圖為位於剛果民主共和國的全球最大銅、鈷礦場「騰克豐古魯梅銅鈷礦區」。（法新社）

    2025/08/23 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「彭博」廿一日報導，美國國防部數十年來首次尋求採購「鈷」金屬作為戰略儲備，強化關鍵礦產的國內供應。據國防後勤局（DLA）本週發布的標案文件，以最高五億美元（約一五四億台幣）經費取得未來五年七五○○噸鈷供應。

    近年美國對鈷的需求持續增加，除了可用於製作電池，更可廣泛應用在軍事系統中，例如以鈷為基礎的合金可製造彈藥和噴射機引擎，製成的磁鐵則能用於飛機的襟翼、起落架和控制面板。

    DLA多年來賣出的鈷多於買入量，一九九○和二○○○年間，預算刪減促使DLA賣出於冷戰期間累積起來的巨量級金屬儲備。此為DLA自一九九○年後再次採購鈷金屬，凸顯出美政府對關鍵礦物戰略儲備的思維轉變，根據彭博估算，美方採購量達到非中國供應合金級鈷總量的六分之一，對市場帶來重大影響。

    鈷價今年大漲 恐再推升

    目前因最大鈷出口國剛果民主共和國實施出口禁令，今年價格已上漲四十二％，美國的採購可能驅使鈷價進一步升高。

    確保金屬供應鏈安全成為近年政治優先事項，美政府同時尋求減低對主宰鈷及其他電池礦物加工程序的中國依賴，透過國家糧食及戰略儲備局建構大量國家儲備。

    依照投標文件，DLA僅向三家生產商尋求合金級鈷的供應：加拿大淡水河谷公司（Vale SA）的子公司、日本住友金屬礦業公司，與嘉能可公司（Glencore Plc）位於挪威的Nikkelverk工廠。DLA要求供應商提出為期五年的固定價格報價。不過，由於只有極少數供應商能夠符合美方需求，尚不清楚DLA是否能購足開出的七五○○噸。DLA提出最高五億美元合約，若以當前價格計算，七五○○噸的鈷價格為三．一三億美元。

    五角大廈近月內密集發布關鍵礦產標案，包括鈷、鈮、石墨和銻等中國主導的領域，顯示其在獲得「大又美法案」廿億美元資金後積極行動。本財年原物料標案數量為冷戰結束以來最多。

