菲澳強化國防合作 抗中挑釁

菲國派出兩艘小艇出面制止一艘企圖逼近「馬德雷山號」的小型中國海警船。（美聯社）

2025/08/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓國防部長鐵歐多洛廿二日嚴厲譴責中國在南海爭議水域部署大批武裝海警，甚至出動直升機與無人機，強調菲方將捍衛主權。菲律賓與澳洲同日宣布，明年將簽署新國防協議，以強化菲國軍事基礎設施並深化合作，因應中國在區域的「片面行為」。

鐵歐多洛與澳洲國防部長馬勒斯會談後於記者會表示，中國在爭議海域的行動及模糊主張違反國際法，必須採取威懾措施，向中國傳達國際社會不會容忍的訊息。馬勒斯則指出，澳菲在維護以規則為基礎的南海秩序上合作密切，「這對兩國至關重要，軍力將有更多互動」。菲澳防長宣布明年簽署新國防協議，目的是提升菲國軍事基礎設施，並加強聯合軍演協調。目前，兩國正在菲律賓西部與北部舉行聯合軍演，約有三千六百人參與。

菲律賓作為美國盟友，近年積極深化與理念相近國家的國防關係。今年已與紐西蘭簽署「軍隊互訪地位協定」，並計畫與法國、加拿大達成類似協議；本月更首次與印度在南海進行聯合巡邏。

中國海警控菲2小艇挑釁

中菲爭議焦點之一是位於南海的仁愛暗沙（中國稱仁愛礁，菲稱愛尤銀礁）。法新社廿日觀察到，該海域的中國船隻數量增加，包括五艘海警船、十一艘剛性充氣艇與快艇，及九艘海上民兵船，並有一架直升機及一架無人機支援。其中一艘中國船甚至曾逼近距菲國故意擱淺以宣示主權的二戰登陸艦「馬德雷山號」僅五十公尺，但遭駐艦菲軍官兵制止。

菲律賓軍方廿一日晚間指出，中方此舉令駐守「馬德雷山號」的士兵緊張，中國海警船還進行水砲演練，並在仁愛暗沙內部署部分配備有重型武器的小艇。

中國海警局則在廿二日反指控菲方，稱十九日「馬德雷山號」放出兩艘小艇危險接近中國海警艇，蓄意「碰瓷」挑釁，強調中方行動「正當合法」，要求菲方停止「侵權挑釁和炒作」。

菲律賓軍方提供的畫面顯示，廿日在有主權爭議的南海仁愛暗沙水域拍攝的畫面顯示，有大量中國船隻接近菲國擱淺於仁愛暗沙的二戰登陸艦「馬德雷山號」。（美聯社）

