中艦頻繁出沒南太平洋 紐西蘭警鈴大作

圖為今年二月中國軍艦在紐澳間的塔斯曼海舉行軍演。（法新社檔案照）

2025/08/23 05:30

北京積極展現軍事存在

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「法新社」廿二日取得紐西蘭軍事文件顯示，中國多年來積極擴大在南太平洋影響力，如今更開始展現軍事存在。今年二月，中國三艘軍艦未作說明即現身澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海舉行演習，引發威靈頓當局警戒。

實彈演習 迫航班改道

北京長期以援建醫院、鋪路及提供氣候資金等外交手段拉攏島國，但近年愈發伴隨軍事實力展示。文件指出，這支艦隊包括共軍最先進水面艦艇之一、○五五型驅逐艦「遵義號」，並在補給艦與護衛艦護航下進行實彈演習，迫使數十架商用航班改道。

紐國軍事官員在二月中的簡報直言，這是首度有具備海陸空作戰能力的艦隊如此接近紐國海岸，且中方未解釋部署目的及未來動向。

多次進入澳洲專屬經濟區

儘管澳紐政府強調中國行動仍符合法律規範，紐方仍批評通報方式不當，坎培拉公布文件更顯示中國艦隊多次進入澳洲專屬經濟區。澳洲國家情報處表示，這是中國海軍特遣隊至今最南的行動。

紐國學者卡皮形容這次出現「史無前例」，顯然意在傳遞訊息，諷稱「他們不是來看企鵝的」。他指出，中方此舉也是回應澳紐經常在南海巡邏，「提醒我們兩邊都能玩這一套」。

此外，去年九月中國曾在法屬玻里尼西亞附近公海試射可攜核彈頭的長程飛彈，為四十多年來首例，震動南太平洋。然而，無論是海軍演習或飛彈試射，北京均視為例行行動。中國駐澳洲大使肖千二月談及塔斯曼海事件時表示，中國身為區域大國，派艦艇在區內不同地點展開各種活動屬正常行為。

