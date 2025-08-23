加薩戰爭5萬亡魂 逾8成平民

汗尤尼斯省當地民眾於慈善廚房前索取食物。（法新社）

媒體調查 依以軍機密情報計算 武裝分子僅佔17％

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「衛報」廿一日報導，根據以色列國防軍（IDF）截至五月的機密資料，加薩衝突中確認或推定死亡的「哈瑪斯」與「伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）武裝分子為八千九百人，佔總死亡人數五萬三千的十七％，意味八十三％死者為平民。此比例遠高於多數現代戰爭，每六名遭以軍殺害的巴勒斯坦人中，五名為平民，甚至超過敘利亞與蘇丹內戰中的部分戰役。

此調查由衛報聯合「+九七二雜誌」與希伯來語媒體「當地呼聲」進行。烏普薩拉衝突資料計畫（UCDP）專家彼得森指出，自一九八九年以來，UCDP追蹤的全球衝突中，僅波士尼亞戰爭中的雪布尼察大屠殺、盧安達大屠殺，以及烏俄戰爭初期的馬立波圍城戰所估計的平民死亡率更高，分別為九十二％、九十九．八％與九十五％。

以軍回應僅稱「數字不正確」，未說明具體誤差。然而，以色列高層常聲稱武裝分子死亡達二萬人，或軍民死亡比為一比一，此說法可能將與哈瑪斯有關聯的平民（如政府雇員、警察）甚至無關者納入統計。據情報來源指出，以軍南區司令部允許士兵在未經查證下，將擊斃者直接標記為武裝分子，導致「一人被算兩次」或「殲滅二百％哈瑪斯成員」的荒謬情況。以軍退役將領布里克直言，官方宣稱數字與現實「毫無關聯」。

以戰術目的疑在支配人口、控制土地

巴勒斯坦分析師謝哈達引述哈瑪斯與PIJ內部資料，指二○二四年十月前兩組織成員死亡約六千五百人，顯示以方數字明顯有灌水之嫌。他批評以色列擴大定義，「幾乎把每個在加薩的人都當成哈瑪斯」。

倫敦政經學院（LSE）教授卡多指出，加薩戰爭非傳統戰役，而是不顧平民的「定點清除」。其高平民死亡率近似蘇丹、敘利亞等衝突。她質疑以色列戰術目的在支配人口、控制土地，甚至強制遷徙，而非僅消滅武裝威脅。

牛津大學國際關係教授克勞佛警告，此種作法可能逆轉數十年來國際軍事行動中保護平民的進展。越戰屠戮引發的公眾憤怒曾促使西方軍隊改革，強調減少平民傷亡，如今加薩戰況令人憂心此原則正被侵蝕。

聯合國宣布加薩飢荒 50萬人面臨飢餓

聯合國於廿二日正式宣布加薩地區進入飢荒狀態，歸咎以色列「系統性阻礙」向加薩輸送援助物資，這是中東地區首次被宣布發生飢荒，專家警告有五十萬人面臨「災難性」的飢餓狀況。對此，以國總理納坦雅胡痛斥是「徹頭徹尾的謊言」，以色列外交部把矛頭指向受聯合國委託預警的「糧食安全階段綜合分類」（IPC），稱該「既得利益組織」協助掩飾哈瑪斯的謊言。

饑荒認定需符合三項標準：至少廿％家庭極度缺糧、卅％兒童嚴重營養不良、每萬人每日有兩人死於飢餓。預計九月底饑荒將從加薩省（涵蓋加薩市及其周圍地區）擴及迪爾巴拉省與汗尤尼斯省。目前約一○七萬人，即半數加薩居民，處於「緊急」糧食危機等級。

