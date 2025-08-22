為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北韓打造長程飛彈基地 緊鄰中國

    南韓韓聯社21日引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓最高領袖金正恩20日接見人民軍海外作戰部隊主要指揮員，讚賞他們指揮俄羅斯庫斯克州戰役參戰部隊取得勝利，讓世人認識到北韓軍隊是世界第一強軍。由於援俄朝軍死傷慘重，為避免民心背離、加強內部團結，北韓將為在俄烏衝突中立下戰功的人民軍將領、軍官和士兵，舉行表彰儀式，並從優撫恤。（法新社）

    2025/08/22 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿日獨家披露，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的最新報告指出，北韓已打造出一座戒備森嚴的秘密軍事基地，存放可用於攻擊美國本土的新型移動式長程彈道飛彈。專家還說，該基地鄰近北韓和中國邊境，旨在讓美國試圖發動攻擊時有所顧忌。

    CSIS確認，北韓在距離朝中邊境約廿七﹒三六公里的新豐洞村附近，建立一座秘密基地，約二○○四年開始動工，十年後投入運作，此前一直不為人知。CSIS是透過採訪知情人士，並查閱解密文件、衛星圖像與公開來源資訊，得以確定該基地的位置。

    存放可攜帶核彈頭飛彈

    CSIS說，迄今仍在擴建中的新豐洞基地，是全北韓約十五至廿個秘而未宣的彈道飛彈基地與支援設施之一；其中許多基地，包括新豐洞在內，存放有可攜帶核彈頭的飛彈。CSIS報告共同撰稿人之一全珍妮佛（Jennifer Jun，譯音）說，這是迄今最難找到的北韓飛彈設施，因為北韓拚命隱匿新豐洞基地的存在。

    據了解，新豐洞基地與其他飛彈基地的最大差異，在於新豐洞並無相鄰的飛彈發射台，或位於附近的防空系統。CSIS認為，這顯示新豐洞基地可能是用來存放使用固體燃料的移動式洲際彈道飛彈，這類武器對遠至美國等國家特別有威脅性，因為這種飛彈可從四處移動以躲避偵測的大型卡車發射，其固體推進發動機意味著飛彈可先裝填好燃料並藏匿，一旦爆發衝突時便可發射。

    CSIS報告共同執筆者之一、曾任職於美國國家安全會議（NSC）的車維德（Victor Cha）說，這項發現顯示，北韓可以不用花太多時間就發射飛彈，以致於難以在飛彈發射前將其摧毀。

    北韓已將更多短程火力部署在靠近南韓邊界地區，並置於能打擊日本的範圍內，但通常將洲際彈道飛彈存放在西北部靠近中國邊界之處。車維德說，北韓是故意將新豐洞基地設於靠近朝中邊境，目的就是為了讓美國更難考慮將其摧毀。

